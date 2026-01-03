طارق شهاب: أراهن على المغرب لحسم لقب "الكان" لنسيان إخفاق 2004

- طارق شهاب، نجم منتخب المغرب السابق، يرى أن منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي هو المرشح الأقوى للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، رغم التحديات في الأدوار الإقصائية، مشيداً بتحسن أداء الفريق من مباراة لأخرى. - شهاب يستذكر مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2004، حيث قدم المنتخب أداءً رائعاً ووصل إلى النهائي، لكنه لم يحقق اللقب، معرباً عن أمله في تحقيق الركراكي للقب هذه المرة. - يبرز شهاب قوة دفاع المنتخب المغربي، مشيراً إلى أن وجود نجوم مثل إبراهيم دياز والكعبي والعيناوي وأكرد يعزز فرص الفريق في الفوز بالبطولة.

تحدّث نجم منتخب المغرب السابق طارق شهاب (50 عاماً) مع "العربي الجديد" حول المرشح الأول لحسم لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية التي تُختتم يوم 18 يناير/ كانون الثاني، مُشيراً إلى أنّ كتيبة المدرب وليد الركراكي تبدو الأقوى بين جميع الفرق المشاركة في المسابقة القارية، رغم صعوبة المهمة التي تواجه رفاق نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز في الأدوار الإقصائية.

وقال طارق شهاب قبل مباراة المغرب أمام تنزانيا، غداً الأحد، في دور الـ16 من البطولة التي تُلعب في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس المحتلة: "نُراهن على مُشاركة منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا من أجل تحقيق اللقب، ومن الطبيعي أن يُعاني أيّ فريق في مرحلة المجموعات خلال المسابقة القارية، وجميعنا يرى كيف تحسّن مستوى كتيبة المدرب وليد الركراكي من لقاءٍ إلى آخر، والحمد لله على كلّ حال، وأعتقد أنّ القادم أفضل".

وتابع: "بالنسبة لمشاركتي مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2004، كانت جيدة للغاية، وقدّمنا مباريات رائعة، بسبب العمل الكبير من قِبل الجهاز الفني بقيادة المدرب حينها بادو الزاكي والعديد من الأسماء، بالإضافة إلى مجموعةٍ من النجوم الذين كانوا محترفين خارج المغرب أو المحليين، واستطعنا الوصول إلى النهائي، لكن لم نتمكن من تحقيق لقب المسابقة القارية، إلا أن الأمل معقود على كتيبة الركراكي حالياً".

وأوضح: "شاهدتُ العديد من المُنتخبات في مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وأعتقد أنّ منتخب المغرب هو المرشح رقم واحد لحسم اللقب، رغم أنني تابعتُ ما قدّمته منتخبات مصر والجزائر وتونس، لكن يبقى أسود الأطلس في المرتبة الأولى حالياً، بسبب وجود العديد من النجوم المتميّزين، الذين لا أستطيع طرح الأسماء حول الأفضل بينهم، إلا أننا رأينا ما فعله إبراهيم دياز والكعبي، بالإضافة إلى العيناوي وأكرد، حتى إننا لم نستطع رؤية التصديات الخاصة بحارسنا ياسين بونو بسبب قوة الدفاع".

وختم طارق شهاب حديثه: "قوة دفاعنا كانت سبباً حقيقياً وراء غياب تصديات حارسنا ياسين بونو، وأتمنى عدم وصول أيّ كرة خطرة إلى عرينه بهمة المدافعين الجيدين، وبإذن الله كما قلت سابقاً، منتخب المغرب هو المرشح الأول لحسم لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، وهذا هو رأيي حول كتيبة المدرب وليد الركراكي".

ويذكر أن طارق شهاب لعب مع منتخب المغرب في الفترة بين 2002 و2005، وخاض 18 مواجهة دولية، بالإضافة إلى احترافه في عدد من الأندية الأوروبية، إلا أنّ المدافع السابق قضى أغلب فتراته مع الفرق السويسرية التي شارك معها في العديد من المواجهات المحلية والقارية، لكن أفضل ما قدمه كان مع نادي زيورخ الذي خاض معه 99 مباراة، وسجل ثمانية أهداف.