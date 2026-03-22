طارق السكتيوي مدرباً لمنتخب عُمان بعد مغادرته المغرب

- أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم عن تعيين المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب العُماني، بعد مغادرته تدريب منتخب المغرب الرديف الذي حقق معه لقب كأس العرب 2025. - يتمتع السكتيوي بخبرة تدريبية واسعة، حيث قاد أندية مثل المغرب التطواني وبركان، ودرب منتخبات المغرب تحت 23 سنة والرديف، وحقق إنجازات بارزة كلاعب ومدرب. - من أبرز إنجازاته كلاعب الفوز بالدوري والكأس مع بورتو البرتغالي، وكمدرب حقق كأس الكونفيدرالية الأفريقية مع بركان والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي طارق السكتيوي (48 سنة) لقيادة المنتخب العُماني في الفترة المقبلة، تاركاً منصبه مدرباً لمنتخب المغرب الرديف، الذي حقق معه لقب بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر قبل أشهر.

وذكر الاتحاد العُماني لكرة القدم في بيان رسمي الأحد: "يُعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي (48 سنة) لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة"، وذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم مغادرة السكتيوي تدريب منتخب المغرب الرديف الذي قاده لتحقيق إنجازات مميزة في السنوات الماضية.

ويملك طارق السكتيوي سيرة ذاتية جيدة على الصعيد التدريبي، إذ قاد أندية المغرب التطواني وبركان ونادي الإمارات واتحاد تواركة، بالإضافة لتدريبه لمنتخب المغرب تحت 23 سنة ومنتخب المغرب الرديف، وسبق له أن مثل منتخب المغرب خلال فترة لعبه في 21 مباراة وسجل سبعة أهداف، كما خاض تجارب احترافية مميزة مع أندية مثل أوكسير الفرنسي، ويليم وألكمار الهولنديين، وبورتو البرتغالي، وعجمان المغربي.

وحقق السكتيوي لاعباً ألقاب الدوري ثلاث مرات، والكأس والسوبر مع نادي بورتو البرتغالي، كما حصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة عام 1997، ومدرباً حقق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية مع نادي بركان في موسم 2019-2020، والميدالية البرونزية مع المغرب تحت 23 سنة في أولمبياد باريس 2024، ولقب كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2024، وكأس العرب 2025 مع منتخب المغرب الرديف.