طارق السكتيوي.. تأكيد اللقب الأفريقي وترسيخ الصحوة المغربية

- فرصة تاريخية للمغرب في كأس العرب 2025: يسعى منتخب المغرب بقيادة المدرب طارق السكتيوي لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعد النجاحات المتتالية في المحافل العالمية والقارية، مما يعزز مكانته كقوة كروية صاعدة. - تحديات قوية في البطولة: يواجه السكتيوي تحديات كبيرة في البطولة، مع مشاركة منتخبات قوية مثل الجزائر والسعودية والأردن، التي تسعى لتأكيد حضورها وتحقيق نتائج مميزة. - استمرار الصحوة المغربية: بعد إنجازات مونديال 2022، يسعى المغرب لترسيخ نجاحاته في الساحة الدولية، معززة بمفاجآت مثل تتويج منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عاماً.

سيكون منتخب المغرب أمام فرصة لإضافة تتويج آخر إلى خزائنه الكروية، التي امتلأت في السنوات الأخيرة بالعديد من الألقاب، في مختلف الفئات السنية، إلى جانب الحضور القوي في أكبر المحافل العالمية، وهي مؤشرات تؤكد حجم الصحوة المغربية التي خطفت الأضواء وقدّمت منتخب "أسود الأطلس" باعتباره واحداً من أهم المنتخبات الصاعدة في العالم، فهل يفعلها طارق السكتيوي في بطولة كأس العرب 2025 في قطر؟

تُمثّل بطولة كأس العرب محطة جديدة للمدرب طارق السكتيوي من أجل ترسيخ مكانته بطلاً للقارة الأفريقية، بعدما توِّج بالبطولة القارية للاعبين المحليين، التي أقيمت في أغسطس/ آب الماضي، في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وأثبت خلالها اللاعبون المحليون المغاربة تفوقهم، وتمكنوا من اعتلاء العرش القاري، إلى جانب النجاحات المتواصلة التي تحققها الأندية المغربية على مستوى المنافسات الأفريقية.

وتُقام البطولة في قطر على وقع ذكريات مونديال 2022، الذي شكّل الشرارة الأولى للصحوة المغربية، بعد وصول المنتخب الأول إلى المربع الذهبي ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي. تلت ذلك سلسلة نجاحات بارزة، أبرزها تتويج منتخب الشباب تحت 20 عاماً بكأس العالم في تشيلي، وكان ذلك بمثابة مفاجأة كبيرة عززت مكانة المغرب قوّة كروية صاعدة، إضافة إلى تسجيل منتخب أقل من 17 عاماً أكبر نتيجة في تاريخ مونديال الناشئين بوصوله إلى الدور ربع النهائي، مؤكداً مسار النجاح على الساحة الدولية.

وسيكون السكتيوي أمام تحدٍ جديد يتمثل في جلب التاج العربي، وهو تحدٍ لن يكون سهلاً، فالمنتخب الجزائري، الذي غادر بطولة أفريقيا من الدور ربع النهائي، تغيّر شكله كثيراً بعد انضمام عدد من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، ما يعزز قوة تشكيلته، كما سيشارك المنتخبان السعودي والأردني بصفوف مكتملة في بطولة تُعد محطة مهمة تحضيراً لكأس العالم، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتخبين المصري والتونسي الساعيين لتأكيد أحقيتهما في التأهل وفرض حضورهما.

وبين أمجاد الماضي القريب والتتويجات المتتالية، سيكون على أشبال السكتيوي إثبات قدرتهم على النجاح في المنافسات العربية وترسيخ الصحوة المغربية وتحويلها إلى هيمنة قارية ومحلية تؤسس لمرحلة جديدة من التاريخ الكروي للمغرب.