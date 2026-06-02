طائرت طبية مُسيّرة لإنقاذ المشجعين خلال كأس العالم 2026

- سيتم استخدام طائرات مسيّرة كمسعفين أوائل في كأس العالم 2026 لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة في المدرجات، مجهزة بمعدات طبية حيوية مثل أجهزة إزالة الرجفان القلبي وحقن الإبينفرين. - الطائرات المسيّرة ستتمكن من الهبوط في مواقع محددة داخل المدرجات، مزودة بأجهزة اتصال لاسلكية للتواصل مع فرق الإسعاف، مما يضمن تنسيقاً سريعاً أثناء التدخل الطبي. - شركة موتورولا سوليوشنز ستوفر أنظمة الأمن والدعم التقني، بالتعاون مع شركة سكاي سيف لضمان عدم دخول طائرات غير مصرّح بها للملاعب، باستخدام تقنيات متقدمة مثل التشويش على الإشارات.

سيتم استخدام طائرات مسيّرة بدون طيار في كأس العالم 2026 كـ"مسعفين أوائل" محتملين داخل الملاعب، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة داخل المدرجات، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الاثنين، ستكون هذه الطائرات مزودة بمعدات طبية حيوية مثل أجهزة إزالة الرجفان القلبي وحقن الإبينفرين وحقائب الإسعافات الأولية، بحيث تكون في حالة جاهزية دائمة للتدخل السريع، عند وقوع أي حالة طارئة بين الجماهير.

وبحسب الخطة، تستطيع الطائرات المسيّرة الهبوط أو الوصول إلى مواقع محددة داخل مدرجات كأس العالم كما ستحمل أجهزة اتصال لاسلكية تتيح للأشخاص القريبين من الحالة الطارئة التواصل مباشرة مع فرق الإسعاف المدربة، بما يضمن تنسيقاً سريعاً أثناء التدخل الطبي. ويأتي هذا النظام في ظل تزايد حالات توقف المباريات أخيراً بسبب حالات طبية طارئة في المدرجات، ما دفع الجهات المنظمة إلى البحث عن حلول تقلل زمن الاستجابة وتحدّ من اضطراب سير المباريات.

وتتولى شركة موتورولا سوليوشنز الأميركية مسؤولية توفير أنظمة الأمن والدعم التقني، من خلال استخدام طائرات "غارديان" التي تمتلك قدرة تحميل تصل إلى نحو 4.5 كيلوغرامات، ما يسمح بنقل المعدات الطبية الأساسية حتى في المواقع الصعبة الوصول داخل الملاعب.

كما تعمل الشركة بالتعاون مع شركة سكاي سيف المتخصصة في تقنيات كشف الطائرات المسيّرة، لضمان عدم دخول أي طائرات غير مصرّح بها إلى المجال الجوي المحيط بالملاعب ومراكز التدريب. وتشمل أنظمة الحماية، تقنيات متقدمة مثل التشويش على الإشارات، وإعادة توجيه الطائرات، إضافة إلى استخدام شبكات لاعتراض الطائرات غير المصرح بها بواسطة طائرات صديقة، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الإجراءات لن تُستخدم في وجود جماهير داخل الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة.