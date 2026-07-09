طائرة منتخب البرازيل عادت.. بلاعب واحد

- عادت بعثة منتخب البرازيل إلى ريو دي جانيرو بعد الخروج من كأس العالم 2026، بلاعب واحد فقط من أصل 26، مما يعكس الحسرة الكبيرة بعد الإقصاء من دور الـ16. - خسر منتخب البرازيل أمام النرويج (1-2) في دور الـ16، ولم يعد جميع اللاعبين على متن طائرة واحدة كما في رحلة الذهاب، حيث كانت العودة اختيارية. - اختار بعض اللاعبين السفر عبر رحلات خاصة لقضاء العطلة أو العودة لأنديتهم، بسبب الخروج القاسي من البطولة.

عادت بعثة منتخب البرازيل إلى مدينة ريو دي جانيرو بعد الخروج المُدوي من بطولة كأس العالم 2026، بلاعب واحد فقط من أصل 26 رفقة بعثة الجهازين الإداري والفني، الأمر الذي يجسّد الحسرة الكبيرة التي يعيشها اللاعبون بعد الإقصاء القاسي من دور الـ16.

وخرج منتخب البرازيل من دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، عندما خسر أمام منتخب النرويج (1-2)، يوم الأحد الماضي. وكشفت صحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية، أمس الأربعاء، تفاصيل عودة بعثة منتخب "السيليساو" إلى مدينة ريو دي جانيرو، التي لم تشهد عودة جميع اللاعبين على متن طائرة واحدة كما حصل خلال رحلة الذهاب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الصحيفة البرازيلية، رافق بعثة الجهازين الإداري والفني لمنتخب البرازيل لاعب واحد فقط هو دانيلو في الطائرة العائدة من الولايات المتحدة، وكانت هذه الرحلة اختيارية لكل لاعبي المنتخب الذين شاركوا في منافسات بطولة كأس العالم 2026، وهو ما يُفسر سبب عودة لاعب واحد فقط عبر الطائرة من أصل 26 لاعباً.

كرة عالمية من ساو باولو للعالمية.. نهاية حزينة لرحلة نيمار مع منتخب البرازيل

فبعض اللاعبين قرروا السفر عبر رحلات خاصة لقضاء عطلة الصيف مع عائلاتهم، فيما قرر البعض الآخر العودة إلى البلد الذي يلعبون فيه مع ناديهم، من أجل الاستراحة والتحضير للمشاركة في الموسم الكروي الجديد 2026-2027، وفق الصحيفة، مشيرة إلى أنّ الخروج القاسي من دور الـ16 كان السبب الأول في رفض اللاعبين السفر على متن طائرة واحدة نحو مدينة ريو دي جانيرو.