طائرات المنتخبات تصنع الحدث قبل كأس العالم 2026

- كشفت الأرجنتين عن طائرتها المخصصة لكأس العالم 2026، مزينة بعلم الأرجنتين ورقم 10 تكريماً لميسي، مما يعكس دوره المهم في الدفاع عن اللقب. كما أعلنت الجزائر عن طلاء طائرتها بألوان المنتخب، تأكيداً للفخر الوطني. - جذب نيمار الأنظار بوصوله إلى معسكر البرازيل بطائرته المروحية الخاصة، مما أضاف أهمية لعودته بعد غياب طويل، واختياره وسيلة نقل فريدة تعكس شخصيته. - واجه منتخب السنغال تأخيرات في رحلته بسبب قيود إدارية، وأكد الاتحاد السنغالي أن التأخيرات كانت نتيجة لإجراءات السفر، مع شكر الفيفا على الدعم.

تشهد معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 الكثير من الأحداث المثيرة للاهتمام، وذلك قبل أن تشدّ الرحال إلى الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، التي ستحضن النهائيات العالمية في نسخة يتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة. وخلال الأيام الماضية، جلبت الأخبار التي تهمّ الطائرات الاهتمام بشكل لافتٍ ولكن بطرق مختلفة بين الأزمات والاستعراض.

وكانت البداية بالكشف عن الطائرة التي ستقل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم 2026 في رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به منتخب "التانغو" في نسخة 2022 في قطر. وتمّ طلاء الطائرة بعلم الأرجنتين، وأضيف الرقم 10 بشكل واضح، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم في الأرجنتين ليونيل ميسي الذي سيكون مجدداً نجم المشاركة.

🚨 BREAKING: Aerolíneas Argentinas have unveiled Argentina’s 2026 World Cup plane, featuring Messi’s iconic No. 10, his quote, and jersey-inspired designs. 🛩️🇦🇷pic.twitter.com/UcXK2Lq3sm — MC (@CrewsMat10) May 22, 2026

كما كشفت الخطوط الجوية الجزائرية في بداية هذا الأسبوع عن اختيار طلاء الطائرة التي ستقل رفاق رياض محرز للمشاركة في كأس العالم 2026 بألوان المنتخب الجزائري. وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أنّ "كل تفصيل في هذا التصميم يجسد روح الفخر والانتماء"، مسلّطة الضوء على الرموز والألوان التي تمثل الجزائر وتاريخها الكروي.

كما جلب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الاهتمام بحضوره الاستعراضي إلى معسكر منتخب "السامبا"، حيث انضمّ إلى رفاقه بطائرته المروحية الخاصة التي تحمل اسمه ورقمه مع منتخب بلاده. ويُعتبر حضور نيمار في حدّ ذاته حدثاً بما أنه غاب عن منتخب بلاده منذ عامين تقريباً، غير أنّ طائرته زادت من أهمية هذه العودة. وقد كان نيمار قادراً على الانضمام إلى المعسكر بصورة عادية مثل كل اللاعبين، ولا سيما أن الاتحادات توفر للاعبين سيارات لنقلهم إلى المعسكرات، إلا أنّ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق اختار حضوراً مميزاً ومختلفاً عن بقية النجوم.

Neymar llegó al entrenamiento de la selección de Brasil para el Mundial en su helicóptero privado. #28May pic.twitter.com/ZB19FdfLvA — 2001online (@2001OnLine) May 28, 2026

بعيدا عن الملاعب نيمار في معسكر البرازيل على متن مروحية.. عناق أنشيلوتي ولفتة فيني

وتأخرت انطلاقة رحلة منتخب السنغال إلى الولايات المتحدة، لتنتشر العديد من الأنباء التي أكدت وجود أزمة داخل الاتحاد بشأن عقد المدرب بابي ثياو الذي طالب بتمديد العقد قبل انطلاق المشاركة في كأس العالم 2026، وفق ما نقله موقع "سان ويب" السنغالي في الساعات الماضية. وأُجبر الاتحاد المحلي على نشر بيان لتوضيح الصورة والدفاع عن موقفه. وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن تأجيل رحلة منتخب "الأسود" لا علاقة له بأي خلاف داخلي أو نزاع مالي بين المدرب والاتحاد.

وأوضح الاتحاد السنغالي أن التأجيلات ناجمةٌ فقط عن قيود إدارية ولوجستية، لا سيما تلك المتعلقة بتصاريح الطيران وإجراءات السفر. كما نسب السبب الرئيسي لتأخير الانطلاق إلى إصدار تراخيص الرحلة الخاصة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضرورة استكمال إجراءات تأشيرات بعض أعضاء الجهاز الفني. وأكد الاتحاد أن هذه العقبات إدارية بحتة خارجة عن سيطرة اللاعبين والجهاز الفني، كما أعرب عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دعمه في مختلف المستويات، الذي جعل من الممكن تسوية الوضع وضمان مغادرة الوفد السنغالي في أفضل الظروف الممكنة لتصل طائرة السنغال إلى الولايات المتحدة ويكون منتخب "أسود التيرانغا" من أول المنتخبات التي تصل إلى الولايات المتحدة.