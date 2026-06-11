ضربة موجعة لمنتخب المغرب.. الزلزولي وأكرد خارج المونديال

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11 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 11:06 (توقيت القدس)
محمد وهبي مدرب منتخب المغرب لحظة الوصول إلى مطار نيوجيرسي، 3 يونيو 2026 (Getty)
محمد وهبي مدرب منتخب المغرب لحظة الوصول إلى مطار نيوجيرسي، 3 يونيو 2026 (Getty)
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- تعرض منتخب المغرب لضربة قوية قبل مونديال 2026 بإصابة النجمين عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد، مما أدى لاستبعادهما من التشكيلة التي ستواجه البرازيل.
- استدعى المدرب محمد وهبي اللاعبين مروان سعدان وأمين سباعي لتعويض الغياب، حيث كانا ضمن القائمة الأولية للمنتخب.
- رغم إصابة نصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد، بكتفه، إلا أنه ما زال ضمن التشكيلة، مما يشير لاحتمالية تعافيه ومشاركته في المباراة الثانية ضد اسكتلندا.

تعرض منتخب المغرب لضربة قوية قبل أيام قليلة من خوض المباراة الافتتاحية في مونديال 2026، أمام منتخب البرازيل، وذلك بعد إصابة نجمين بارزين في تشكيلته التي سافرت إلى أميركا لخوض منافسات كأس العالم الذي ينطلق مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

ونشر موقع أر أم سي سبورت الفرنسي، الخميس، خبر استبعاد كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من تشكيلة منتخب المغرب التي ستخوض مواجهة منتخب البرازيل القوية، وهما اللذان تعرضا لإصابة قوية خلال تدريبات منتخب أسود الأطلس في وقت سابق، وبعد مراجعة دقيقة من الجهاز الطبي تبين عدم قدرتهما على المشاركة في المباريات، لتنتهي رحلتهما في مونديال أميركا وكندا والمكسيك قبل أن تبدأ.

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ووفقاً للتفاصيل فإن مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، استدعى كلاً من مروان سعدان لاعب نادي الفتح السعودي وأمين سباعي لاعب نادي أنجيه الفرنسي، بدلاً من الزلزولي وأكرد، وهما لاعبان كانا في القائمة الأولية لمنتخب المغرب في وقت سابق، قبل أن يختار المدرب قائمة الـ26 لاعباً الذين سيخوضون منافسات مونديال 2026.

في المقابل ما زال اسم الظهير نصير مزراوي لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ضمن قائمة منتخب المغرب المشاركة في المونديال، وذلك رغم إصابة الكتف التي كان تعرض لها قبل نهاية الموسم، ورغم أن مشاركته ما زالت غير مضمونة، ربما يدلّ بقاؤه ضمن تشكيلة منتخب أسود الأطلس على اقتراب تعافيه وإمكانية مشاركته في المباراة الثانية أمام منتخب اسكتلندا.

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