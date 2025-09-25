ضربة مزدوجة من نجم الجزائر الجديد... بين اهتمام كونتي وثقة بيتكوفيتش

- رفيق بلغالي، الظهير الأيمن الجزائري، يلفت الأنظار في الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا، مما يجذب اهتمام أندية كبرى مثل نابولي ومدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش. - مدرب نابولي، أنطونيو كونتي، يضع بلغالي ضمن خططه للانتقالات الشتوية بعد تألقه في المباريات الأخيرة، خاصة ضد يوفنتوس، حيث أظهر سرعة وتدخلات ناجحة. - بلغالي مرشح قوي للانضمام إلى قائمة المنتخب الجزائري في معسكر أكتوبر، حيث يحتاج الفريق ثلاث نقاط للتأهل لكأس العالم 2026.

تمكن الظهير الأيمن ونجم الجزائر الجديد، رفيق بلغالي (23 عاماً) من خطف الأضواء في الدوري الإيطالي لكرة القدم رغم انضمامه حديثاً لفريق هيلاس فيرونا، ما دفع بالعديد من الأندية في الكالتشيو للاهتمام بخدماته أبرزها نابولي، وكذلك دخول حسابات مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) تحسباً لمعسكر أكتوبر/ تشرين الأول الذي ستتخلله مباراتان حاسمتان ضد الصومال وأوغندا في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف موقع "آرينا نابولي"، اليوم الخميس، أن مدرب نابولي، أنطونيو كونتي (56 عاماً) يريد ضم ظهير أيمن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ وضع اسم رفيق بلغالي ضمن حساباته تحسباً لمحاولة ضمه، وهذا بعدما أظهر قدرات مميزة في مبارياته الأولى مع هيلاس فيرونا، خاصة في لقاء الأسبوع الماضي ضد يوفنتوس، حين نجح في الحد من خطورة الجهة اليسرى للفريق المنافس، وبرز بسرعته الكبيرة وتدخلاته الناجحة، ما جعله محطّ إشادة الصحافة الإيطالية التي وصفته بـ"الاكتشاف الجديد" في الكالتشيو.

وفي سياق آخر، حصل "العربي الجديد" على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، وفضّل عدم ذكر هويته، تُفيد بأن رفيق بلغالي يوجد ضمن القائمة الموسعة لمنتخب الجزائر تحسباً لمعسكر شهر أكتوبر القادم، وقبل إعلان المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، في وقت أكد المصدر كذلك أن اللاعب السابق لنادي ميشلين البلجيكي يملك حظوظاً كبيرة جداً لدخول القائمة النهائية وحضور مباراتي الصومال وأوغندا، وفيهما يكفي "الخُضر" تحقيق ثلاث نقاط من أجل الوصول إلى المونديال المقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وسيحصل بلغالي أخيراً على ثقة المدرب بيتكوفيتش بعد سنوات من التألق في الدوري البلجيكي لكرة القدم، حيث سبق له أن مثّل المنتخب الجزائري الأولمبي، غير أن غيابه عن المستوى العالي في أوروبا حال دون استدعائه للفريق الأول. وكان بيتكوفيتش ينتظر انتقال اللاعب إلى دوري أكثر تنافسية من أجل الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن، وهو ما تحقق بانتقاله إلى هيلاس فيرونا، ليصبح إحدى الأوراق المرشحة لقيادة الجهة اليمنى. ويدخل بلغالي ضمن قائمة عديدة من الأسماء الجديدة التي قرر مدرب منتخب سويسرا السابق منحها الفرصة في قادم الاستحقاقات، استجابة لمطالب الجماهير الجزائرية بالتغيير بعد التراجع الرهيب في الأداء الجماعي والفردي للاعبين، كما ظهر بشكل واضح في المباراتين الأخيرتين ضد بوتسوانا وغينيا.