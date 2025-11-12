- حطّمت يو زيدي، السباحة الصينية البالغة من العمر 13 عامًا، الرقم القياسي الآسيوي في سباق 200 متر سباحة متنوعة، محققة زمنًا قدره دقيقتان وسبع ثوان و41 جزءًا من الثانية، لتفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الوطنية الصينية. - إنجاز يو زيدي جعلها ثاني أسرع سبّاحة في العالم هذا العام، بعد الكندية سامر ماكنتوش، حيث عزّزت زمنها الشخصي بنحو ثانيتين مقارنة بأفضل رقم سابق لها. - بدأت يو زيدي السباحة في سن السادسة، وحققت نجاحات مبكرة، مما يشير إلى مستقبل واعد في عالم السباحة.

حطّمت الصينية يو زيدي صاحبة الـ13 سنة، الرقم القياسي الآسيوي في سباق 200 متر سباحة متنوعة، في طريقها إلى التتويج بالميدالية الذهبية خلال بطولة وطنية في الصين، مواصلة خطف الأنظار بعد مشاركتها الناجحة في بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة.

وحققت يو زيدي زمناً قدره دقيقتان وسبع ثوان و41 جزءاً من الثانية، في الألعاب الوطنية الصينية التي تنظم كل أربع سنوات، وأقيمت نسخة هذا العام في مدينة شينغن جنوب البلاد، وتفوّقت يو زيدي على مواطنتها يي شيوين التي كانت تحمل الرقم القياسي على الصعيد الآسيوي (دقيقتان وسبع ثوان و57 جزءاً من الثانية)، خلال دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012، أي قبل أشهر من ولادة يو زيدي نفسها.

وأثار إنجاز الرياضية الصينية تصفيقاً حاراً من الجماهير التي احتشدت حول المسبح، إذ يُعد رقمها الجديد تاسع أفضل أداء في التاريخ، كما جعلها ثاني أسرع سبّاحة في العالم هذا العام بعد الكندية سامر ماكنتوش، حاملة الرقم القياسي العالمي. وعزّزت يو زيدي زمنها الشخصي بنحو ثانيتين مقارنة بأفضل رقم سابق لها، وهو الذي حققته في بطولة العالم في سنغافورة في شهر يوليو/تموز الماضي، حيث صنعت المفاجأة آنذاك عندما أصبحت أصغر سبّاحة في التاريخ تنال ميدالية في بطولة عالمية، بحصولها على برونزية سباق التتابع 200 متر أربع مرات حرة.

كما حلت الصينية في المركز الرابع في ثلاث مسابقات فردية، هي 400 متر متنوعة و200 متر فراشة و200 متر متنوعة، وبفضل النجاحات التي تحققها في سن مبكرة، من المرجح أن تسير يو زيدي على خطوات أبرز نجمات السباحة في المستقبل، علماً أنها بدأت ممارسة رياضة السباحة في عمر السادسة مصادفة، هرباً من حرارة الصيف.