صيباري يُعادل رقم روماريو.. والعابدي وزرقان يتألقان في أوروبا

- تألق إسماعيل صيباري مع نادي أيندهوفن في الدوري الهولندي، حيث سجل هدفاً في فوز فريقه على فاينورد بثلاثية نظيفة، ليعادل رقم الأسطورة روماريو بتسجيله أربعة أهداف ضد فاينورد في موسم واحد. - علي العابدي يواصل تألقه مع نيس في الدوري الفرنسي، مسجلاً هدفاً في تعادل فريقه مع بريست، مما رفع رصيد نيس إلى 22 نقطة في الموسم الحالي. - آدم زرقان يقود سان جيلواز للفوز على كلوب بروج في الدوري البلجيكي، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة، ليحافظ فريقه على صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة.

خطف نجم منتخب المغرب، إسماعيل صيباري (25 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة، مساء الأحد، بعدما ساهم بقيادة ناديه أيندهوفن إلى تحقيق انتصار مستحق على فاينورد، بثلاثية نظيفة، في الدوري الهولندي لكرة القدم، فيما واصل التونسي، علي العابدي تألقه مع فريقه نيس في منافسات الدوري الفرنسي.

واستطاع إسماعيل صيباري تسجيل أحد أهداف نادي أيندهوفن، في مواجهة القمة ضد غريمه فريق فاينورد، التي تمكن رفاق النجم المغربي، من حسمها، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليخطفوا ثلاث نقاط ثمينة، جعلتهم يواصلون رحلة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم، برصيد 56 نقطة.

وتمكن إسماعيل صيباري من مُعادلة رقم أسطورة الكرة البرازيلية السابق، روماريو (فعلها في موسم 1990-1991)، بعدما أصبح النجم المغربي ثاني لاعب يُسجل أربعة أهداف مع نادي أيندهوفن ضد غريمه فريق فاينورد في موسم واحد من الدوري الهولندي لكرة القدم، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا البريطانية للإحصائيات الرياضية.

4 – Ismael Saibari is the second player to score four goals in a single Eredivisie season for PSV against Feyenoord, after Romário in 1990/91. Legends. pic.twitter.com/imqNb9KO7L — OptaJohan (@OptaJohan) February 1, 2026

من جهته، واصل نجم منتخب تونس، علي العابدي، تألقه مع نادي نيس، بعدما سجل هدفاً في شباك فريق بريست، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم. وبفضل علي العابدي، رفع نادي نيس رصيده إلى 22 نقطة، جمعها حتى الآن في الموسم الحالي من المسابقة المحلية.

🦅 | Ali Abdi redonne ESPOIR à l’OGC Nice !



📲 Le service Ligue 1+, disponible sur l’app DAZN



🎥 @ligue1pluspic.twitter.com/enV46PDIMn — DAZN France (@DAZN_FR) February 1, 2026

بدوره، ساهم النجم الجزائري، آدم زرقان، في جعل ناديه سان جيلواز يحسم القمة على حساب غريمه كلوب بروج، بعدما سجل صاحب الـ26 عاماً الهدف الوحيد في المواجهة، ضمن منافسات الدوري البلجيكي، ليواصل بذلك التربع على عرش صدارة المسابقة المحلية، برصيد 49 نقطة، فيما بقي كلوب بروج في المركز الثالث.