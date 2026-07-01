صيباري يُحقق حلم طفولته.. بايرن ميونخ يضم "أسد الأطلس" رسمياً

- أعلن نادي بايرن ميونخ عن توقيع عقد مع النجم المغربي إسماعيل صيباري حتى يونيو 2031، حيث سيرتدي القميص رقم 34، ويُعتبر إضافة قوية لأسلوب اللعب الهجومي للفريق. - أكد ماكس إيبري، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، أن التعاقد مع صيباري جاء نتيجة تخطيط طويل الأمد، مشيداً بمهاراته وإمكانية تقديمه لمستقبل واضح مع الفريق. - صيباري عبّر عن سعادته بالانضمام إلى بايرن ميونخ، مشيراً إلى تطلعه للفوز بالألقاب والعمل تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، بعد مسيرة ناجحة مع أيندهوفن.

أعلن نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي، الأربعاء، ضم النجم المغربي إسماعيل صيباري (25 عاماً)، قادماً من فريق أيندهوفن الهولندي، بعقد يمتد حتى الثلاثين من شهر يونيو/حزيران عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 34 مع العملاق "البافاري".

وقال عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية ماكس إيبري، في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق "البافاري": "يسعدنا ضم إسماعيل صيباري، أحد أبرز المهاجمين الواعدين في كأس العالم. لا تتم مثل هذه الصفقات بشكل عفوي، بل هي ثمرة تخطيط طويل الأمد. وكان العامل الأساسي هو توضيح موقفنا له مبكراً، لأننا كنا على دراية بمهاراته، وتمكنّا من إظهار مستقبل واضح له معنا منذ البداية. سيُضفي النجم المغربي جودةً عاليةً وتنوعاً على أسلوب لعبنا الهجومي".

من جهته، قال إسماعيل صيباري: "منذ الصغر كنت أحلم بالتوقيع مع نادٍ بحجم بايرن ميونخ، لأن الجميع يعلمون أنه أحد أكبر أندية العالم. ينافس بايرن ميونخ على أكبر الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا كل عام، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الكؤوس هنا. أسلوب لعب هذا الفريق يناسبني، حيث يمكنني اللعب بأسلوبي الخاص، وسأعمل بجد كل يوم لمساعدة الفريق، والمدرب فينسنت كومباني لعب دوراً محورياً في قراري، وأتطلع للعمل معه".

ونوه بايرن ميونخ بقيمة إسماعيل صيباري من خلال استعراض مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع أكاديمية أندرلخت، وانتقل إلى خوض تجربة مع فريق جينك تحت 19 عاماً، قبل أن ينضم إلى أيندهوفن في صيف 2020، واستطاع تسجيل 42 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة في جميع البطولات، بالإضافة إلى فوزه بلقب الدوري الهولندي وكأس السوبر ثلاث مرات لكل منها، ومرتين في كأس هولندا.