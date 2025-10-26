- تألق إسماعيل صيباري مع آيندهوفن في الدوري الهولندي بتسجيله "هاتريك" ضد فاينورد، مما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف، بينما سجل أسامة تيرغالين هدفاً لفاينورد رغم الخسارة. - في الدوري الفرنسي، أبدع حمزة إغمان مع ليل بتسجيله هدفاً ضد ميتز، وساهم سفيان ديوب في فوز نيس على ليل، بينما سجل عبد الحميد آيت بودلال هدف ليل الوحيد. - في الدوري المجري، واصل نذير بن بوعلي تألقه مع غيور بتسجيله هدفاً، مما يعزز فرص انضمامه للمنتخب الجزائري.

خطف اللاعبون العرب الأضواء من جديد في أبرز الملاعب الأوروبية، خلال المباريات، التي أقيمت اليوم الأحد، بتوقيعهم على عروض فنية وأهداف حاسمة، وكان النجم المغربي، إسماعيل صيباري (24 عاماً)، في واجهة المشهد، بعدما دوّن "هاتريك" مع آيندهوفن في قمة الدوري الهولندي أمام فاينورد روتردام، بينما واصل مواطنه حمزة إغمان (22 عاماً) التوهج في فرنسا مع نادي ليل، في حين لم يتخلّف الجزائري نذير بن بوعلي (25 عاماً) عن الموعد، بتسجيله هدفاً جديداً في الدوري المجري.

وكان إسماعيل صيباري النجم الأبرز دون منازع في مباريات اليوم، بعدما قاد فريقه آيندهوفن لتحقيق فوز مثير على فاينورد روتردام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الهولندي، وخطف صيباري الأنظار بأداء مبهر، وسجل أهدافه الثلاثة بطريقة رائعة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 30 بمجهود فردي مميز، ثم أضاف الثاني في الدقيقة الـ 51 بتسديدة يسارية قوية، قبل أن يختتم "الهاتريك" في الدقيقة الـ 60، بعدما رفع الكرة ببراعة فوق الحارس، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ولم يقتصر العرض المثير في هذه المواجهة على صيباري فقط، إذ ظهر اسم مغربي آخر في قائمة الهدافين، بعد أن وقّع أسامة تيرغالين على الهدف الثاني لفريقه فاينورد في الدقيقة الـ 73 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، وهو هدفه الأول هذا الموسم، ورغم محاولاته الحثيثة لإنقاذ فريقه من الخسارة، فإن آيندهوفن خرج منتصراً في نهاية القمة المثيرة، ليعتلي صدارة الدوري الهولندي برصيد 25 نقطة متساوياً مع فاينورد روتردام.

وفي فرنسا، واصل حمزة إغمان حضوره القوي مع نادي ليل، بعدما قاده لفوز كاسح على ميتز بنتيجة (6-1)، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي، وافتتح النجم المغربي التسجيل في الدقيقة الـ 25 بتسديدة أرضية دقيقة بقدمه اليسرى، مؤكداً ثبات مستواه منذ انتقاله إلى ليل الصيف الماضي، وبهذا الهدف، رفع إغمان رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها أربعة في بطولة "الليغ 1".

وفي المسابقة نفسها، انضم المغربي سفيان ديوب إلى مهرجان التألق العربي، بعدما قاد فريقه نيس للفوز على ليل بنتيجة (2-1)، مسجلاً الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ 38 بتسديدة قوية سكنت الشباك، ورفع ديوب رصيده إلى خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين منذ بداية الموسم، ليواصل أداءه المتصاعد مع نيس، أما الهدف الوحيد لفريق ليل في اللقاء، فحمل توقيع المغربي عبد الحميد آيت بودلال، الذي قلّص الفارق في الدقيقة الـ 67 بضربة رأسية قوية.

وكان للجزائر نصيبها من ليلة التألق العربي، عبر المهاجم نذير بن بوعلي، الذي واصل تسجيل الأهداف في الدوري المجري، رغم خسارة فريقه غيور أمام كيسفاردا بنتيجة (3-2) ضمن الجولة الـ 11 من المسابقة، وسجل بن بوعلي الهدف الثاني لفريقه من داخل منطقة الجزاء، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف منذ بداية الموسم، في تأكيد جديد على تطوره اللافت، وقدرته على طرق أبواب المنتخب الجزائري، تحت قيادة المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش.