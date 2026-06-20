- تألق إسماعيل صيباري بتسجيل أسرع هدف للاعب عربي في كأس العالم 2026، مساهماً في فوز المغرب على اسكتلندا، بينما تفوق عليه ماتياس غالارزا من باراغواي بهدف أسرع في البطولة. - تاريخياً، يحتفظ هاكان شوكور بلقب أسرع هدف في كأس العالم، يليه فاتسلاف ماسِك وإرنست لينر، مع أسماء بارزة أخرى مثل برايان روبسون وكلينت ديمبسي. - تضمنت بطولات كأس العالم أهدافاً سريعة من لاعبين مثل برنارد لاكومب وآرنه نيبرغ، مما يعكس تنوع الجنسيات والحقب الزمنية في تحقيق هذه الإنجازات.

تألق النجم المغربي إسماعيل صيباري (25 عاماً)، بتسجيل أسرع هدف للاعب عربي في تاريخ كأس العالم، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الانتصار على اسكتلندا بهدف دون رد، اليوم السبت، في ثاني جولات دور المجموعات لنسخة 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

من جهته، نجح لاعب منتخب باراغواي، ماتياس غالارزا، في تسجيل أسرع هدف في كأس العالم 2026، متفوقاً على رقم صيباري (71 ثانية)، في لقطة تاريخية خطفت الأضواء خلال المباراة. وجاء هدف غالارزا بعد مرور 66 ثانية فقط على انطلاق اللقاء أمام تركيا، ليمنح فريقه بداية مثالية ويعيد ترتيب سجل الأهداف الأسرع في النسخة الحالية.

وحطّم صيباري رقم مواطنه حكيم زياش، صاحب أسرع هدف عربي سابقاً، الذي أحرزه في شباك منتخب كندا، بعد مرور 3 دقائق و30 ثانية في نسخة كأس العالم 2022 في قطر، لكن السؤال المطروح هو: من هم أصحاب الأهداف الأسرع في تاريخ العرس العالمي؟

بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يملك التركي هاكان شوكور، لقب أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، الذي سجّله في نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وذلك بعد 11 ثانية فقط من انطلاق المباراة ضد كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث. ويأتي في المركز الثاني أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، هدف لاعب منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقاً، فاتسلاف ماسِك، الذي أحرزه بعد 15 ثانية من عمر المباراة ضد منتخب المكسيك، في نسخة 1962 التي استضافتها تشيلي.

وجاء الألماني إرنست لينر في الترتيب الثالث، بعدما هزّ الشباك إثر مرور 25 ثانية فقط خلال نسخة عام 1934 في إيطاليا، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة. وبعده حلّ الإنكليزي في المركز الرابع برايان روبسون، الذي افتتح التسجيل لـ"الأسود الثلاثة" ضد منتخب فرنسا في دور المجموعات بعد مرور 28 ثانية خلال نسخة كأس العالم 1982 في إسبانيا، فيما جاء الأميركي كلينت ديمبسي خامساً بهدفه الشهير بعد 30 ثانية من بداية مباراة منتخب بلاده ضد غانا في دور المجموعات خلال نسخة 2014 في البرازيل. ويليهم الفرنسي برنارد لاكومب الذي احتاج إلى 31 ثانية لتسجيل الهدف الافتتاحي لبطولة كأس العالم 1978 في الأرجنتين ضد منتخب إيطاليا، ثم الثنائي السويدي آرنه نيبرغ والفرنسي إميل فينانت، بعدما سجّل كل منهما هدفاً بعد 35 ثانية في كأس العالم 1938 بفرنسا.

كرة عربية كأس العالم: المغرب يتفوق على اسكتلندا بهدف صيباري ويقترب من التأهل

كذلك شهدت كأس العالم 1962 في تشيلي هدفاً سريعاً للمجري فلوريان ألبرت بعد 50 ثانية، وهو التوقيت ذاته الذي سجّل فيه الروماني أدالبرت ديشو في النسخة الأولى التي أقيمت في أوروغواي عام 1930، وكذلك الكوري الشمالي باك سيونغ-زن في كأس العالم 1966 بإنكلترا. وفي مراتب لاحقة، سجّل الباراغوياني سيلزو أيالا هدفاً بعد 52 ثانية في كأس العالم 1998 بفرنسا، بينما جاء الدنماركي ماتياس يورنسن في القائمة بهدف بعد 55 ثانية خلال كأس العالم 2018 في روسيا، ليكمل قائمة أسرع الأهداف في تاريخ البطولة.

أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم: