- احتفل لاعبو منتخب المغرب بانتقال إسماعيل صيباري إلى بايرن ميونخ بصفقة قيمتها 55 مليون يورو، حيث أقاموا له ممراً خاصاً قبل التدريبات، بعد تألقه في كأس العالم بتسجيله ثلاثة أهداف في أربع مباريات. - صيباري وجه رسالة قوية لزملائه قائلاً: "سنفوز بكأس العالم يا شباب"، مما يعكس ثقة الفريق في قدراتهم بعد الأداء الجيد في البطولة، خاصة التعادل مع البرازيل في المباراة الافتتاحية. - يستعد منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي، مع فرص كبيرة للوصول إلى ربع النهائي بفضل الفارق في القدرات الفردية، وصيباري سيكون عنصراً حاسماً في الخطة الجديدة.

احتفل لاعبو منتخب المغرب، في أجواء ودية، بانتقال زميلهم إسماعيل صيباري (25 عاماً)، إلى بايرن ميونخ الألماني، في صفقة حسمت أمس الأربعاء رسمياً بمبلغ 55 مليون يورو. وقد أقام اللاعبون قبل تدريبات يوم الخميس مَمراً خاصاً لهدّاف "أسود الأطلس"، الذي سجل ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات من كأس العالم مساهماً في وصول المنتخب إلى ثمن النهائي.

ووجّه صيباري إلى رفاقه رسالة قوية، عندما ردد بقوّة: "سنفوز بكأس العالم يا شباب"، وفق ما نقله موقع أونز مونديال الفرنسي اليوم الخميس، داعياً رفاقه إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق نتيجة تاريخية جديدة. وتُؤكد كلمات الوافد الجديد إلى النادي "البافاري" ثقة نجوم "أسود الأطلس" في قدراتهم بعدما قدموا مستويات جيدة في البطولة، وخاصة التعادل مع منتخب البرازيل في اللقاء الافتتاحي، حيث كان رفاق أشرف حكيمي قريبين من حصد الانتصار، لكن التعادل حسم النتيجة النهائية للمباراة.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة ثمن النهائي أمام المنتخب الكندي، وفرصه كبيرة في الوصول إلى ربع النهائي، بما أن هناك فارقاً كبيراً في القدرات الفردية بين المنتخبين، باعتبار أن منتخب "أسود الأطلس" يملك الكثير من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط. وسيكون صيباري من بين أهم الأسماء التي يمكنها صنع الفارق في المواجهة، وخاصة أنه انسجم مع الخطة الجديدة في دور قلب هجوم. وكان منتخب المغرب قد بلغ المربع الذهبي في النسخة الماضية في قطر في أكبر إنجاز لكرة القدم العربية والأفريقية.