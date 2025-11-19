صيباري لـ"العربي الجديد": الجمهور المغربي عالمي وهذا هدفنا الأول

- حقق منتخب المغرب فوزاً كبيراً على أوغندا برباعية نظيفة في مباراة ودية بطنجة، مما يعزز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 18 مباراة، ويعكس الأداء المتوازن بين الهجوم والدفاع تحت قيادة المدرب وليد الركراكي. - عبّر إسماعيل صيباري عن سعادته بالأجواء الرائعة في ملعب طنجة، مشيداً بالجمهور المغربي الذي يعتبره اللاعب رقم 1، مؤكداً أن الدعم الجماهيري يشكل دافعاً نفسياً كبيراً للاعبين. - يستعد المنتخب المغربي لكأس أمم أفريقيا بهدف التتويج، حيث أشار صيباري إلى توافر الظروف المثالية لتحقيق مستويات ممتازة، مع وعي اللاعبين بالمسؤولية وجهود الطاقم الفني لإسعاد الجماهير.

تحدّث نجم منتخب المغرب، إسماعيل صيباري (24 سنة)، بعد نهاية مواجهة بلاده أمام أوغندا بالفوز برباعية نظيفة، في المباراة الودية، التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على أرضية الملعب الكبير في مدينة طنجة، في إطار استعدادات "أسود الأطلس" للاستحقاقات الكروية المقبلة.

وقدّم المنتخب المغربي أداءً قوياً منذ الدقائق الأولى، إذ افتتح نائل العيناوي باب التسجيل، قبل أن يضيف إسماعيل صيباري الهدف الثاني، ويعزز سفيان رحيمي الفارق بهدف ثالث، ليختتم بلال الخنوس مهرجان الأهداف بهدف رابع أكّد الهيمنة المغربية على مجريات اللقاء. وبهذا الانتصار، يحقق منتخب "أسود الأطلس" فوزه الـ18 على التوالي، مواصلين نتائجهم الإيجابية، التي عززت ثقة الجماهير في قدرة المنتخب على تقديم نسخة قوية خلال المنافسات القارية المقبلة، وقدّم اللاعبون عرضاً متوازناً جمع بين الفاعلية الهجومية والتنظيم الدفاعي، ما يعكس العمل الكبير، الذي يقوم به الطاقم الفني، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، الذي يراهن على اللقب القاري.

وفي تصريح خصّ به موقع "العربي الجديد"، عبّر نجم منتخب المغرب، إسماعيل صيباري، عن سعادته بالأجواء، التي شهدها ملعب طنجة، مؤكداً أنها كانت من بين الأفضل، التي لعب فيها خلال مسيرته، وقال صيباري: "الأجواء كانت رائعة، ملعب طنجة واحد من أفضل الملاعب العالمية، التي خضت فيها مباريات، وهذا يساعد اللاعبين في تقديم مستويات جيدة، ويحفّزهم أكثر لتحقيق الانتصارات. الجمهور المغربي عالمي".

ولم يُهدر صيباري الفرصة ليقدم شكره للجماهير المغربية على دعمها غير المشروط، قائلاً: "أشكر الجمهور المغربي على حضوره القوي في جميع المباريات. في كل مباراة نجد المدرجات ممتلئة بالجماهير، وهذا يدل على أنهم اللاعب رقم 1، وليس رقم 12 كما يُقال"، وأكد نجم آيندهوفن الهولندي المطلوب في عدة أندية أوروبية كبيرة، أن هذا الدعم يشكّل دافعاً نفسياً كبيراً للاعبين، قبل دخول المنافسات الرسمية.

وعن استعدادات منتخب المغرب لكأس أمم أفريقيا المقبلة، أشار صيباري إلى أن الظروف الحالية تؤكد أن النسخة المقبلة من البطولة القارية ربما تكون الأفضل في التاريخ، قائلاً: "كل الظروف متوفرة لتقديم مستويات ممتازة. سندخل البطولة وهدفنا الأول هو التتويج، حتى يبقى اللقب داخل المغرب". وختم حديثه بالتأكيد على وعي اللاعبين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مضيفاً أن الطاقم الفني، بقيادة المدرب وليد الركراكي، يقوم بجهود كبيرة لإعداد المنتخب بشكل مثالي، وإسعاد الجماهير المغربية، التي تنتظر التتويج القاري.