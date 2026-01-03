- إسماعيل صيباري، نجم منتخب المغرب ونادي آيندهوفن، يجذب اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، بفضل أدائه المميز وتسجيله 11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 23 مباراة. - باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي، يدرس ضم صيباري، مستفيداً من تجربة أشرف حكيمي لإقناعه، بينما يراقب أتلتيكو مدريد تطوره، حيث يراه دييغو سيميوني مناسباً لفلسفة النادي. - صيباري يُعتبر ركيزة أساسية لمنتخب المغرب، ويعتمد عليه المدرب وليد الركراكي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بفضل مهاراته الفنية وقدرته على اللعب في مراكز متعددة.

يحظى نجم منتخب المغرب، إسماعيل صيباري (24 عاماً)، باهتمام أندية أوروبية عملاقة، في مرحلة الانتقالات الشتوية، بعد المستويات الرائعة، التي قدمها مع فريقه آيندهوفن الهولندي، منذ بداية الموسم الكروي الجاري، وهو ما وضعه في دائرة متابعة ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل خطف الموهبة المغربية، سواء في "الميركاتو" الشتوي أو الصيفي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أمس الجمعة، فإن النجم المغربي يحظى باهتمام النادي الباريسي، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من دون أن يحسم قراره حتى الآن، إذ يفضل الجهاز الفني، بقيادة الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، الاحتفاظ بإسماعيل صيباري ضمن الخيارات المطروحة، استعداداً للمرحلة المقبلة، خصوصاً أنه يراهن على اللاعبين الشباب القادرين على التأقلم سريعاً مع المشروع الرياضي للنادي.

وقدم نجم نادي آيندهوفن الهولندي أداءً مبهراً منذ بداية الموسم الجاري، بعدما أحرز 11 هدفاً، وقدم أربع تمريرات حاسمة في 23 مباراة رسمية، ما يعكس تطوره وقدرته على الحسم في الثلث الأخير من الملعب. كما لمع مع منتخب "أسود الأطلس" في مبارياته الأخيرة، خاصة في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المغرب، ما زاد من شعبيته، وأثار اهتمام الأندية الأوروبية بخدماته.

ومن جانبه، يراقب أتلتيكو مدريد تطور أداء إسماعيل صيباري منذ الموسم الماضي، إذ يرى مدربه الأرجنتيني، دييغو سيميوني (55 عاماً)، أن النجم المغربي يمتلك خصائص تتماشى مع فلسفة النادي الإسباني، بما في ذلك تعدد مراكزه، وقوته البدنية، والتزامه التكتيكي، ما يجعله مطلوباً بقوة لتعزيز خطه الهجومي بلاعبين قادرين على الإبداع والنجاعة في مركز صانع الألعاب أو على الأجنحة، وهو ما يضع صيباري ضمن قائمة أولوياته الصيفية.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، من مصدر مقرب من منتخب المغرب، والذي رفض ذكر اسمه، فإن مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، قد يستخدم ورقة أشرف حكيمي (27 عاماً) وسيلة لإقناع مواطنه صيباري، بالانضمام إلى النادي الباريسي، مستعرضاً كيف ساهمت تجربة قائد "أسود الأطلس" في تطوره ظهيراً أيمن مهارياً يجمع بين دوره الدفاعي والهجومي، ونجاحه في كليهما، في محاولة لثنيه عن التوجه نحو أتلتيكو مدريد.

ويعد إسماعيل صيباري من الركائز الأساسية، التي يعول عليها المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، نظراً إلى المهارات الفنية العالية، التي يمتلكها، وقدرته على اللعب في مركزي وسط الملعب والأجنحة.