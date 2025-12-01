صورة بنعطية تُصعّد الأزمة بين مرسيليا والتحكيم

- أثار نادي أولمبيك مرسيليا جدلاً تحكيمياً بعد تعادله مع تولوز (2-2)، حيث نشر المدير الرياضي مهدي بنعطية صورة مثيرة للجدل دون تعليق، مطالباً بإعادة النظر في لقطة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 86. - الحادثة أثارت احتجاجات واسعة داخل الملعب وبين الجماهير، حيث اعتبر مسؤولو النادي أن القرار التحكيمي كان سبباً في ضياع انتصار مهم، مما زاد من التوتر داخل الفريق. - صحيفة ليكيب أشارت إلى أن هذه الواقعة قد تؤثر على مرسيليا، خاصة بعد عقوبة سابقة لبنعطية بسبب انتقاده التحكيم الفرنسي.

أثار نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي موجة جديدة من الجدل التحكيمي، بعدما اختار المدير الرياضي المغربي، مهدي بنعطية (38 عاماً)، الخروج عن صمته بطريقة غير مباشرة، بنشره صورة واحدة فقط عبر منصة إكس، بعد التعادل المثير أمام نادي تولوز بنتيجة (2-2)، في الجولة الرابعة عشرة من منافسات "الليغ 1".

ووضع بنعطية لقطة من بث المباراة دون أي تعليق مرفق، لكن الإشارة كانت واضحة: "المطالبة بإعادة النظر في لقطة مثيرة للجدل داخل منطقة الجزاء، خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة، وهي لحظة يراها مسؤولو النادي سبباً مباشراً في ضياع انتصار كان قريباً".

وتعود الواقعة إلى الدقيقة الـ86، حين حاول الجناح البرازيلي، إيغور بايشاو، إرسال كرة عرضية، قبل أن يتعرض لدفعٍ واضح من المدافع النرويجي، أرون دونوم، داخل المنطقة، ليسقط لاعب مرسيليا مطالباً بركلة جزاء، واكتفى الحكم الفرنسي، إيريك واتلييه، بالإشارة لمواصلة اللعب دون تردد، ما فجّر احتجاجات داخل الملعب وصلت إلى الجهاز الفني وبعض البدلاء، قبل أن تغلي المدرجات بدورها من الغضب، ومع نهاية اللقاء، جاءت خطوة بنعطية لتعيد إشعال النقاش، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتقادات تجاه التحكيم الفرنسي.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسة، أمس الأحد، أن هذه الحادثة قد تلقي بظلالها على فريق الجنوب الفرنسي، خصوصاً أن المدير الرياضي المغربي كان قد عوقب قبل أكثر من عام بست مباريات، ثلاث منها نافذة، بسبب تصريحات نارية وجّهها للحكم الفرنسي، بونوا باستيان، عقب مواجهة أولمبيك ليون. وبالرغم من أن بنعطية اختار هذه المرة أسلوباً غير مباشر، فإن منشوره أثار سيلاً من التفاعلات، بين من اعتبر الخطوة رسالة احتجاج مشروعة، ومن رأى فيها ضغطاً إضافياً على الحكام قبل المباريات المقبلة.

ويعكس هذا الجدل حجم التوتر داخل النادي، بعد ضياع انتصار مهم في اللحظات الأخيرة، إذ تلقى مرسيليا هدف التعادل بعد وقت قصير من اللقطة المثيرة للجدل، ما دفع عدداً من لاعبيه إلى التعبير عن استيائهم، يتقدمهم المدافع الفرنسي، بنجامين بافارد، الذي قال بعد المباراة إن النتيجة مخيبة ومحبطة للغاية، في إشارة واضحة إلى شعور الفريق بضياع ثلاث نقاط كانت في المتناول بسبب قرار تحكيمي، يراه اللاعبون غير عادل.