صوافطة ينضم إلى قائمة نجوم فلسطين في الدوري المصري

- تعاقد نادي المصري مع النجم الفلسطيني عميد صوافطة لتعزيز وسط الفريق، بعد تألقه مع منتخب فلسطين وأندية مثل نفط ميسان والسلط الأردني، مما يعزز حضوره في الدوري المصري. - شهدت الانتقالات الشتوية الحالية انضمام حامد حمدان إلى بيراميدز في صفقة قياسية، بينما تعاقد الزمالك مع الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد، مما يعكس تزايد الاهتمام بالمواهب الفلسطينية. - تألق اللاعبون الفلسطينيون في الأندية المصرية، مثل وسام أبو علي مع الأهلي، وخالد النبريص مع الإسماعيلي، مما يعزز الحضور الفلسطيني في الكرة المصرية.

تعاقد نادي المصري، مع النجم الفلسطيني عميد صوافطة (26 عاماً)، قادماً من السلط الأردني في صفقة جديدة، لتعزيز وسط النادي البورسعيدي، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب برفقة منتخب فلسطين. ويعتبر صوافطة من أبرز المواهب الفلسطينية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، بعد تألقه في أكثر من نادٍ، مثل نفط ميسان العراقي والسلط الأردني، قبل أن ينضم إلى صفوف المصري.

وبصفقة صوافطة، يعود اللاعب الفلسطيني ليفرض نفسه بقوة في "ميركاتو" الدوري المصري، بعدما شهدت الانتقالات الشتوية الحالية، ضم نادي بيراميدز، النجم حامد حمدان (26 عاماً)، قادماً من نادي بتروجت، والذي كان مطلوباً في الأهلي والزمالك، نظير 50 مليون جنيه (مليون دولار أميركي)، في أغلى صفقة انتقال لاعب فلسطيني بين الأندية المصرية، ولمع حامد حمدان مع بتروجت في الموسم الماضي، وساهم في بقائه ببطولة الدوري المحلي خلال الموسم الجاري، ثم ظهر بشكل جيد في المباريات الأخيرة للفريق البترولي، بعد تجميده في بداية الموسم، على خلفية أزمة انتقاله إلى صفوف الزمالك.

وشهد الموسم الجاري 2025-2026 انتقالات أخرى أبرمتها الأندية، مثل تعاقد نادي الزمالك مع ثنائي فلسطيني، وهما رأس الحربة الوافد من الدوري البلجيكي، عدي الدباغ، والجناح الأيسر الوافد من الدوري الهولندي، آدم كايد. وتألق الأول بشكل لافت، بعدما سجل أكثر من هدف في مباريات الزمالك، وكان المهاجم الأول عدة فترات. كما أعاد الزمالك قبل بداية الموسم، لاعبه الفلسطيني عمر فرج، بعد نهاية إعارته لنادي ديغر فورس السويدي، ولكن لم يشارك في المباريات، مطالباً بفسخ عقده مع الفريق، بعدما كلف خزانة النادي مليون دولار لشرائه من أيك السويدي في عام 2024. كما تضم الملاعب المصرية حالياً بدر موسى، لاعب بتروجت، والذي يُعتبر من أبرز لاعبي منتخب فلسطين في الفترة الأخيرة.

وشهدت الملاعب المصرية في السنوات الأخيرة، حضوراً لافتاً للنجم الفلسطيني في الأندية، لعل أبرزها صفقة تعاقد نادي الأهلي مع وسام أبو علي، من سيريش السويدي، مقابل 1.5 مليون يورو، والذي توج هدافاً للدوري المصري في عام 2024، كما تألق برفقة الأهلي في الموسم التالي، وحصد لقب بطل الدوري المحلي مرتين، ليبيعه الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية إلى كولومبوس الأميركي، مقابل 7.5 ملايين دولار.

ويقود نادي الإسماعيلي لاعب فلسطيني آخر، هو خالد النبريص، الذي يعتبر من أبرز المهاجمين في "الدراويش" منذ الموسم الماضي. وشهدت الكرة المصرية بشكل عام حضوراً فلسطينياً في الأندية الكبرى، أبرزها النادي الأهلي، الذي لعب له الثنائي المميز، في حراسة المرمى مروان كنفاني، ورمزي صالح، كما لمع مع نادي الزمالك، مصطفى نجم، الذي حقق من قبل لقب بطل الدوري المصري مع ناديه، كما تألق في نادي الاتحاد السكندري خلال مسيرته الكروية، بالإضافة إلى تجربة أخرى لمحترف فلسطيني هو عماد أيوب، الذي مثل الأهلي والترسانة، وهناك أيضاً محمود وادي، الذي لعب للمصري وبيراميدز.