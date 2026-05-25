حسم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما انتزع تعادلاً ثميناً أمام الجيش الملكي المغربي، بهدف لمثله، في مواجهة إياب نهائي المسابقة القارية، مساء الأحد، ليصعد رفاق القائد رونوين ويليامز إلى منصة التتويج، بعد تفوقهم بمجموع المباراتين (2-1).

ودخل نجوم نادي الجيش الملكي مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأعين رفاق القائد محمد ربيع حريمات على تسجيل هدف مُبكر، بعدما نجحوا في الاستحواذ على الكرة ومنطقة العمليات في منتصف الملعب، فيما تراجع لاعبو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إلى مناطقهم الدفاعية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة فقط.

وفي الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، طلبت تقنية الفيديو المساعد "فار" من الحكم الصومالي، عمر عرتن، العودة إلى الشاشة من أجل مشاهدة ما حدث في منطقة جزاء نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عندما قام ديفاين لونغا بعرقلة رضا سليم، ليعود قاضي المواجهة ويحتسب ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي المغربي، الذي نجح قائده محمد ربيع حريمات في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 40.

لكن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي رفض الاستسلام، بعدما استطاع تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول (45+7)، بعدما استغل تيبوهو موكوينا غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه في منطقة جزاء الجيش الملكي، وتمكن من تسديد الكرة التي سكنت شباك حارس المرمى أحمد رضا التكناوتي، الذي فشل بالتصدي لها.

وواصل نادي الجيش الملكي ضغطه الكبير في الشوط الثاني، لكن الدقيقة 72 شهدت تدخل تقنية الفيديو المساعد "فار" للمرة الثانية، بعدما طلبت من الحكم التوجه إلى الشاشة، حتى يشاهد قيام حارس مرمى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رونوين ويليامز، الذي قام بعرقلة منافسه يوسف الفحلي داخل منطقة الجزاء، ليحتسب قاضي المواجهة ركلة جزاء للفريق المغربي، لكن محمد ربيع حريمات فشل في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 76، لأن حامي العرين تمكن من التصدي لها.

ونجح نجوم نادي ماميلودي صن داونز في الحفاظ على نتجية اللقاء، التي جعلتهم يحصدون لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما نجح الفريق الجنوب أفريقي في التتويج بلقب المسابقة القارية عام 2016، فيما فشل رفاق حريمات في تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخهم (المرة الأولى كانت عام 1985).