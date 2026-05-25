صن داونز يتوج بأبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه على حساب الجيش الملكي

كرة عالمية
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
25 مايو 2026
من مواجهة ذهاب نهائي الأبطال بين صن داونز والجيش الملكي، 17 مايو 2026 (فرانس برس)
من مواجهة ذهاب نهائي الأبطال بين صن داونز والجيش الملكي، 17 مايو 2026 (فرانس برس)
+ الخط -

حسم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما انتزع تعادلاً ثميناً أمام الجيش الملكي المغربي، بهدف لمثله، في مواجهة إياب نهائي المسابقة القارية، مساء الأحد، ليصعد رفاق القائد رونوين ويليامز إلى منصة التتويج، بعد تفوقهم بمجموع المباراتين (2-1).

ودخل نجوم نادي الجيش الملكي مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأعين رفاق القائد محمد ربيع حريمات على تسجيل هدف مُبكر، بعدما نجحوا في الاستحواذ على الكرة ومنطقة العمليات في منتصف الملعب، فيما تراجع لاعبو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إلى مناطقهم الدفاعية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة فقط.

وفي الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، طلبت تقنية الفيديو المساعد "فار" من الحكم الصومالي، عمر عرتن، العودة إلى الشاشة من أجل مشاهدة ما حدث في منطقة جزاء نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عندما قام ديفاين لونغا بعرقلة رضا سليم، ليعود قاضي المواجهة ويحتسب ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي المغربي، الذي نجح قائده محمد ربيع حريمات في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 40.

لكن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي رفض الاستسلام، بعدما استطاع تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول (45+7)، بعدما استغل تيبوهو موكوينا غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه في منطقة جزاء الجيش الملكي، وتمكن من تسديد الكرة التي سكنت شباك حارس المرمى أحمد رضا التكناوتي، الذي فشل بالتصدي لها.

لقاء الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، 1 مايو 2026 (أحمد مسعد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الأهلي يُودع موسماً مُخيباً بغيابه عن أبطال أفريقيا

وواصل نادي الجيش الملكي ضغطه الكبير في الشوط الثاني، لكن الدقيقة 72 شهدت تدخل تقنية الفيديو المساعد "فار" للمرة الثانية، بعدما طلبت من الحكم التوجه إلى الشاشة، حتى يشاهد قيام حارس مرمى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رونوين ويليامز، الذي قام بعرقلة منافسه يوسف الفحلي داخل منطقة الجزاء، ليحتسب قاضي المواجهة ركلة جزاء للفريق المغربي، لكن محمد ربيع حريمات فشل في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 76، لأن حامي العرين تمكن من التصدي لها.

ونجح نجوم نادي ماميلودي صن داونز في الحفاظ على نتجية اللقاء، التي جعلتهم يحصدون لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما نجح الفريق الجنوب أفريقي في التتويج بلقب المسابقة القارية عام 2016، فيما فشل رفاق حريمات في تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخهم (المرة الأولى كانت عام 1985).

دلالات
بطولات
المزيد في رياضة
شعار كأس العالم في لوس أنجليس، 24 مايو 2026 (لوكي هالز/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

كأس العالم يواجه خطر الفوضى: جماعات متطرفة ونشطاء يهددون الجماهير

جماهير كويتية على ملعب جاسم بن حمد، 25 نوفمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

هدف خرافي في الدوري الكويتي.. هل يدخل منافسات جائزة بوشكاش؟

نجوم فريق تورينس يحتفلون بلقب كأس البرتغال، 24 مايو 2026 (ديوغو فاريا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

سبورتينغ لشبونة يتجرع مرارة هزيمة لقب كأس البرتغال أمام نادٍ مغمور