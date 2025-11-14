صنز يزيد متاعب بايسرز ورابتورز يعود بانتصار من أرض كافالييرز

- حقق فينيكس صنز فوزًا كبيرًا على إنديانا بايسرز بنتيجة 133-98، بفضل تألق ديفن بوكر وديلن بروكس، ليصل إلى انتصاره الخامس على التوالي، بينما يعاني بايسرز من غياب لاعبين بسبب الإصابة. - تحت قيادة المدرب جوردان أوت، يواصل صنز نتائجه المميزة في ظل إعادة هيكلة الفريق بعد رحيل كيفن دورانت وبرادلي، محققًا ثمانية انتصارات مقابل خمس هزائم. - في مباراة أخرى، فاز رابتورز على كليفلاند 126-113، بفضل تألق سكوتي بارنز، ليحقق انتصاره السادس في سبع مباريات ويحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية.

حقق فينيكس صنز انتصاراً جديداً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على إنديانا بايسرز بنتيجة 133-98، بفضل تألق كلّ من ديفن بوكر (33 نقطة) وديلن بروكس (32)، ليصل الفريق بذلك إلى الانتصار الخامس على التوالي، في حين غاب عن الفريق الخاسر العديد من الأسماء بسبب الإصابة، ليتلقى بذلك الهزيمة رقم 11 من 12 مباراة، وهو الذي كان قد بلغ نهائي الدوري في الموسم الماضي.

وواصل صنز، سابع المنطقة الغربية برصيد ثماني انتصارات مقابل خمس هزائم، نتائجه المميزة في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب جوردان أوت الذي يقود مشروعاً جديداً وصعباً، في ظل إعادة هيكلة وبناء تشكيلة الفريق، إثر رحيل نجميه كيفن دورانت وبرادلي.

وفي لقاءٍ آخر على ملعب "روكيت أرينا" في كليفلاند، استطاع رابتورز تحقيق مفاجأة كبيرة حين هزم أصحاب الأرض بنتيجة 126-113، وذلك إثر فرض تفوقه منذ الربع الثاني بتقدمه 38 مقابل 24، ليحافظ عليه حتى النهاية. وبذلك، وصل الفريق إلى انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة ليحتلّ المركز السادس في المنطقة الشرقية (7-5) بفضل تألق سكوتي بارنز بتسجيله 28 نقطة، إلى جانب ثماني تمريرات حاسمة وعشر متابعات، بينما لم تكن نقاط النجم دونوفان ميتشل الـ31 نقطة كافية للوقوف في وجه خسارة الفريق الذي ظهرت عليه علامات التعب بعد 24 ساعة من فوزه السابق على ميامي هيت، إذ اكتفى على سبيل المثال إيفان موبلي بسبع نقاط فقط.