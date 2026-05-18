صندوق الاستثمارات السعودي في محادثات لتمويل مشروع ملعب نيوكاسل

- يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي فتح الباب أمام مستثمرين جدد في نادي نيوكاسل يونايتد لتمويل تطوير ملعب النادي، مع خيارات تشمل توسيع ملعب "سانت جيمس بارك" أو بناء ملعب جديد بالكامل. - أكد الرئيس التنفيذي لنيوكاسل، ديفيد هوبكينسون، أن تكلفة تحديث الملعب الحالي قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، بينما بناء ملعب جديد قد يتجاوز المليار جنيه إسترليني، مع دراسة توريق الإيرادات التجارية للنادي. - تعكس هذه الخطوات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، بالتزامن مع استثماراته الرياضية العالمية واستعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي فتح الباب أمام مستثمرين جدد للدخول بحصة أقلية في نادي نيوكاسل يونايتد، ضمن خطة تهدف إلى تأمين تمويل إضافي لمشروع تطوير ملعب النادي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الملف. ووفقاً للمصادر، فإن الصندوق الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدرس خيارين رئيسيين لمستقبل البنية التحتية للنادي، يتمثلان إما في توسيع ملعب "سانت جيمس بارك" الحالي، أو بناء ملعب جديد بالكامل، وهي خطوة قد تتطلب إصدار أسهم جديدة لمستثمرين محتملين للمساهمة في تمويل المشروع.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل ديفيد هوبكينسون، في تصريحات لوكالة رويترز الاثنين، أن الإدارة تدرس بالفعل إمكانية إنشاء ملعب جديد، مشيراً إلى أن كلفة تحديث الملعب الحالي قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، بينما قد تتجاوز كلفة بناء ملعب جديد حاجز المليار جنيه إسترليني، لكنه أحال الأسئلة المتعلقة بمحادثات المستثمرين إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي رفض التعليق على الأمر.

كما أشارت المصادر إلى وجود خيار آخر قيد الدراسة يتمثل في توريق الإيرادات التجارية للنادي من أجل جمع تمويل إضافي، مع التأكيد أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد بشأن آلية الاستثمار أو التمويل المستقبلية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار النادي في تطوير منشآته، إذ أعلن نيوكاسل الشهر الماضي عن مشروع توسعة جديد لمركز التدريب، سيزيد من مساحته بأكثر من 50%، في إطار سعي الإدارة لتعزيز البنية الرياضية للنادي على المدى الطويل.

وتعكس هذه الخطوات أيضاً التحولات الأوسع في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الذي بدأ مؤخراً إعادة تقييم بعض استثماراته الرياضية العالمية، بعدما ضخ مليارات الدولارات في مشاريع مثل دوري "ليف غولف"، إضافة إلى استثماراته في الفورمولا إي والملاكمة والتنس والرياضات الإلكترونية، ضمن رؤية السعودية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بالتوازي مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على نيوكاسل يونايتد عام 2021 في صفقة بلغت قيمتها 305 ملايين جنيه إسترليني، ليقود بعدها النادي فترة من التطور الرياضي، شهدت التأهل مرتين لدوري أبطال أوروبا والتتويج بكأس الرابطة الإنكليزية، لكن الفريق عرف تراجعاً هذا الموسم، إذ يحتل المركز الحادي عشر في "البريمييرليغ" الممتاز قبل جولة واحدة من النهاية، مع تضاؤل آماله في العودة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.