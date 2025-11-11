صندوق أميركي يستحوذ على أغلبية أسهم أتلتيكو مدريد

- أعلنت إدارة أتلتيكو مدريد عن انتقال الحصة الكبرى من أسهمها إلى صندوق "أبولو سبورتس كابيتال"، مما يجعل "أبولو" المالك الفعلي للنادي، مع بقاء إنريكي سيريزو وميغيل أنخيل خيل مارين في مواقعهم القيادية لضمان الاستقرار. - يهدف التحالف الجديد إلى تعزيز النمو المستدام للنادي، مع التركيز على مشروع مدينة الرياضة بجوار ملعب المتروبوليتانو، ليصبح مركزًا عالميًا للرياضة والثقافة والترفيه، مما يعكس طموح أتلتيكو في توسيع تأثيره الاقتصادي والاجتماعي. - أكد ميغيل أنخيل خيل مارين أن هذه الشراكة تمثل بداية فصل جديد من النمو، مع احترام هوية النادي وتاريخه، مشيدًا بالداعمين السابقين ومؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق النجاحات.

أعلنت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً انتقال الحصة الكبرى من أسهمها إلى صندوق الاستثمار الأميركي العالمي "أبولو سبورتس كابيتال"، في خطوة تعدّ الأهم في تاريخ النادي الحديث، بعدما قرر المساهمون الأربعة الكبار تقليص نسبهم، تمهيداً لدخول الشريك الجديد. وجاء الاتفاق ليجعل من "أبولو" المالك الفعلي للنادي العريق، مع احتفاظ رئيس النادي، الإسباني إنريكي سيريزو (77 عاماً)، والمدير التنفيذي، ميغيل أنخيل خيل مارين (60 عاماً) بموقعيهما القياديين داخل إدارة "الروخيبلانكوس"، لضمان نهج الاستقرار والتقاليد المستمرة منذ عقود.

وأكد البيان الرسمي أن التحالف الجديد مع "أبولو" يهدف إلى تعزيز النمو المستدام للنادي تحت قيادة خيل مارين وسيريزو، وأضاف أنّ الشراكة تقوم على رؤية طويلة المدى تجمع بين الاستثمار المالي والخبرة في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه. وتعهد "أبولو سبورتس كابيتال" بدعم المشاريع الكبرى للنادي، وفي مقدّمتها مشروع مدينة الرياضة المجاور لملعب المتروبوليتانو، وهو مجمع ضخم يُرتقب أن يتحوّل إلى مركز عالمي للرياضة والثقافة والترفيه، بما يعكس طموح أتلتيكو في تجاوز حدود اللعبة نحو فضاء أوسع من التأثير الاقتصادي والاجتماعي في مدريد.

وشدّد المدير التنفيذي، ميغيل أنخيل خيل مارين، على أن هذه المرحلة تُشكّل بداية فصل جديد من النمو والتنافسية، كما أشار إلى أن المستثمر الجديد يحترم هوية أتلتيكو مدريد وتاريخه الممتد لأكثر من 120 عاماً. وأضاف أن "اختيار أبولو لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة بحث عن شريك يتبنّى فلسفة النادي ويؤمن بضرورة التطوير دون المساس بالجوهر"، وأشاد مارين بالداعمين السابقين، مثل مجموعة واندا و"كوانتوم باسيفيك" و"أريس مانجمنت"، لما قدّموه من مساندة في لحظات حاسمة، ليؤكد أن النجاحات التي حققها النادي هي ثمرة عمل جماعي شمل اللاعبين والموظفين والجماهير، الذين يشكّلون القلب الحقيقي للمؤسسة.

وتترقب جماهير أتلتيكو مدريد أن تمنح هذه الخطوة بُعداً اقتصادياً أقوى للنادي، يتيح له الحصول على دعم مالي كبير يمكّنه من انتداب أسماء بارزة لتدعيم مشروع المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، وتشكيل فريق تنافسي قادر على كسر هيمنة ناديي برشلونة وريال مدريد على لقب "الليغا"، إلى جانب السعي إلى تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعدما ضاع منه في ثلاث مناسبات سابقة.