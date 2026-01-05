- واصل إيرلينغ هالاند صيامه التهديفي للمباراة الثالثة على التوالي، حيث فشل في هز شباك تشلسي، مما أدى إلى تعادل مانشستر سيتي وتوسيع الفارق مع أرسنال إلى ست نقاط. - رغم سيطرة مانشستر سيتي على المباراة وتوفر العديد من الفرص، إلا أن الفريق لم يستطع استغلالها، مما أثار إحباط المدرب بيب غوارديولا، بينما سجل تيجاني ريندرز هدف السيتي الوحيد. - سجل إنزو فيرنانديز هدف التعادل لتشلسي في الوقت البديل، مما منح الفريق نقطة ثمينة بعد إقالة المدرب إنزو ماريسكا، وأفرح جماهير البلوز بتفادي الخسارة.

واصل المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند (25 عاماً)، صيامه التهديفي، بعد فشله للمرة الثالثة توالياً في هز شباك المنافسين، رغم أنّه لعب أساسياً في المواجهة، التي شهدت تعادل فريقه مانشستر سيتي مع ضيفه تشلسي، اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ 20 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليتسع الفارق بين "السيتي" صاحب الوصافة، وأرسنال متصدر الترتيب، إلى ست نقاط، بتعادل ثانٍ توالياً لفريق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بينما حافظ تشلسي على مركزه الخامس.

العارضة تمنع هالاند من هدف خيالي 🥶! #FPL pic.twitter.com/mCp0b8ZByK — FANTASY ARENA - مـجـمـع الفانتسي (@FPL__Arena) January 4, 2026



وحاول هالاند ترك بصمته في المباراة، وتوفرت له أولى الفرص، ولكن القائم حرمه من التهديف، ليبرز زميله الهولندي تيجاني ريندرز مسجلاً هدفاً مميزاً، ولكن هالاند وبدل أن يسير على خُطى زميله أهدر الكثير من الفرص، خاصة خلال الشوط الثاني، إذ إنّه لم يستطع الإفلات من الرقابة، أو استغلال سرعته في مواجهة دفاع تشلسي الذي تنقصه الخبرة، ليمرّ بجانب الحدث، ففي غياب أهداف هالاند في المباريات الأخيرة، فقد مانشستر سيتي نقاطاً قد تكون حاسمة في صراع اللقب.

وجاء هدف التعادل للبلوز عن طريق الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في الوقت البديل، مما منح تشلسي نقطة مهمة في أول مباراة بعد إقالة المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، وهو ما أفرح جماهير الفريق اللندني بتفادي الخسارة أمام منافس قوي، بينما ظهر المدرب غوارديولا مُحبطاً في نهاية اللقاء بعدما حصل السيناريو الذي لم يكن يتوقعه، لأن فريقه سيطر على اللعب، وتوفرت له الكثير من الفرص للتسجيل، ولكنها ضاعت بطريقة غريبة، لتنتقل أزمة الشك من تشلسي إلى مانشستر سيتي.

هدف مانشستر سيتي الاول تيجاني ريندرز #مانشستر_سيتي_تشيلسي



pic.twitter.com/lLqVOOYcZh — أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 4, 2026