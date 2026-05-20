صلاح يُودع أنفيلد مُنفرداً.. قصة في كل ركن من معقل "الريدز"

- محمد صلاح، نجم ليفربول، يودع ملعب أنفيلد بصور مع عائلته، حيث يحتفظ بذكريات لا تُنسى في هذا الملعب الذي شهد إبداعاته وأرقامه القياسية. - المواجهة الأخيرة لصلاح مع ليفربول ستكون ضد سندرلاند، حيث يتوقع أن تكون لحظات وداع مؤثرة مع الجماهير التي طالما تغنت بإنجازاته. - صلاح غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة وتوتر علاقته مع المدرب آرني سلوت، مما يجعل مشاركته في المباراة المقبلة غير مؤكدة، لكنه سيودع الجماهير.

نشر نجم ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح (33 عاماً)، صوراً له على منصّاته الرسمية، وهو يقوم بجولة في ملعب أنفيلد، معقل نادي ليفربول. وكان النجم المصري رفقة عائلته خلال هذه الجولة، وهو يودع الملعب الذي شهد إبداعاته خلال المواسم الأخيرة، فاللاعب المصري يحتفظ بذكريات عن كل ركن فيه بعدما أصبح أسطورة في النادي بأرقامه القياسية التي لن يكون من السهل الإطاحة بها.

وقبل ساعات من المواجهة الأخيرة في الدوري الإنكليزي، التي ستضع فريقه في مواجهة سندرلاند، والتي ستكون موعد الظهور الأخير للاعب المصري مع فريقه، اختار صلاح توديع ملعب أنفيلد والتقاط آخر الصور بداخله، في انتظار وداع جماهير ليفربول في المباراة الأخيرة من الموسم الحالي، في لحظات يُتوقع أن تكون قاسية على اللاعب وكذلك على الجماهير التي تغنت بإبداعات المصري طوال المواسم الأخيرة بعد أن لعب دوراً كبيراً في عودة الفريق إلى الإشعاع محلياً وأوروبياً.

كرة عالمية روني يهاجم صلاح: لا تسمحوا له بالاقتراب من أنفيلد

وغاب صلاح عن مباريات فريقه الأخيرة بداعي الإصابة التي تعرّض لها، كما أنه جلب الاهتمام في الأيام الماضية إثر انتقاد طريقة لعب الفريق في فصل جديد من قصة خلافاته المتواصلة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، فقد شهدت علاقة اللاعب والمدرب توتراً كبيراً باستبعاده من عديد المباريات، ولذلك لا تبدو مشاركة صلاح أساسياً في المباراة المقبلة مؤكدة، ولكنه سيكون حاضراً من أجل توديع الجماهير.