صلاح ينقذ منتخب مصر ويقوده لأول فوز في أمم أفريقيا

- قاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على زيمبابوي (2-1) في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+1 بعد تعادل عمر مرموش في الدقيقة 63. - شهدت المباراة أخطاء تكتيكية من المدرب حسام حسن، مثل عدم انسجام الثنائي الدفاعي ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، ووضع مصطفى محمد بديلاً، رغم الأداء القوي في الشوط الثاني. - سيطر منتخب مصر على المباراة، حيث أضاع عدة فرص محققة، بينما تراجع منتخب زيمبابوي للدفاع بعد هدف التقدم في الشوط الأول.

حقق منتخب مصر بقيادة محمد صلاح (33 عاماً)، الفوز على نظيره زيمبابوي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الاثنين، في أكادير بالمغرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "كان 2025"، ورفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول، برصيد منتخب جنوب أفريقيا الذي فاز على أنغولا (2-1).

وافتتح برنس ديوب التقدم لمصلحة زيمبابوي بهدف في الدقيقة 20، خرج به متقدماً في الشوط الأول، ثم أدرك عمر مرموش التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 63، قبل أن ينقذ محمد صلاح" الفراعنة" بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى بعد نهاية الوقت الأصلي (90+1).

وارتكب المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عدة أخطاء في تشكيلته الأساسية، مثل الدفع بثنائي دفاعي غير منسجم، وهما ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، بخلاف البدء بجناحه عمر مرموش في مركز رأس الحربة، ووضع مصطفى محمد بديلاً، وكذلك الرهان على إمام عاشور البعيد عن المباريات منذ فترة طويلة أساسياً، رغم أن اللاعب لا يزال في حاجة إلى الوقت لاستعادة مستواه.

وجاء الشوط الأول مثيراً في بدايته، إذ شهدت أول 10 دقائق تفوقاً مصرياً كبيراً وضغطاً هجومياً، عبر الثلاثي حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور، وانطلاقات محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه في الجناحين، ولاحت لمنتخب مصر ثلاث فرص متتالية عبر تريزيغيه وتصدت لها العارضة، ومروان عطية بتسديدة علت العارضة، وإمام عاشور مرت بجوار القائم، وسط ارتباك كبير من جانب دفاع زيمبابوي.

وبدأ منتخب زيمبابوي في الرد بقوة عبر دانيال مسيندامي، الذي أهدر فرصة تصدى لها الحارس محمد الشناوي، قبل أن تشهد الدقيقة 20 تسجيل هدف التقدم عبر برنس ديوب، الذي كاد أن يضيف هدفاً ثانياً، لولا تصدي الحارس المصري لفرصته، ثم شارك مصطفى محمد رأس الحربة وقام منتخب مصر بعدة محاولات هجومية في الدقائق الأخيرة دون جدوى، وانتهى الشوط بتقدم زيمبابوي بهدف دون رد.

وبدأ منتخب مصر الشوط الثاني بقوة، ولاحت أكثر من فرصة لمصطفى محمد لإدراك التعادل، أخطرها في الدقيقة 52 عندما تسلم تمريرة محمد حمدي ولكنه ارتبك ولم ينجح في التسجيل، وشهدت الدقيقة 63 نجاح نجم المنتخب المصري عمر مرموش في إدراك التعادل، عبر اختراق ناجح لدفاع زيمبابوي واستقبال كرة طولية وسددها بمهارة في الشباك.

وبعد الهدف، أجرى حسام حسن تغييرات هجومية لتنشيط الوسط بمشاركة أحمد زيزو وإبراهيم عادل بدلاً من تريزيغيه ومروان عطية، والاكتفاء بلاعب واحد محور ارتكاز، وهو حمدي فتحي ، وواصل منتخب مصر ضغطه وأهدر مصطفى محمد فرصة خطيرة في الدقيقة 69، تلاه زيزو بفرصة أخطر في الدقيقة 73 برأسية علت العارضة، وسط تراجع زيمبابوي للدفاع بشكل شبه كامل، ومر الوقت بسيطرة مصرية ولاحت فرصة لمحمد صلاح ولكن لم يحالفه التوفيق، قبل أن ينجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+1.