صلاح يكشف تفاصيل زيارة جيرارد السرية والمساهمة في قرار ترك ليفربول

سلّط النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، الضوء على النصيحة الحاسمة التي تلقّاها من قبل أسطورة نادي ليفربول سابقاً، ستيفن جيرارد، والتي ساهمت بطبيعة الحال في اتخاذ قراره بمغادرة النادي، مؤكداً أن تلك الكلمات لعبت دوراً مباشراً في حسم مستقبله.

وفي حديث ضمن برنامج "The Breakdown" على قناة "TNT Sports"، اليوم السبت، كشف جيرارد أنه زار صلاح في منزله خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في مطلع عام 2026، حيث دار بينهما نقاش مطوّل، شدّد خلاله على ضرورة أن يغادر النجم المصري في التوقيت الذي يختاره هو، وبالشروط التي تناسبه.

وقال صلاح مستعيداً تلك اللحظة في تصريحات أمس الجمعة: "لم يكن أحد يعلم أنك زرتني في المنزل، لقد أجرينا حديثاً جيداً، وأبديت رأيك وأنا أقدّر ذلك كثيراً، هذا ما ذكرته لي، أن أرحل بشروطي الخاصة، وما زلت أتذكر كلماتك، وأنا سعيد لأنني أفعل ذلك الآن".

وأوضح النجم المصري أن تلك النصيحة بقيت حاضرة في ذهنه طوال الفترة الماضية، خصوصاً مع صعوبة الموسم، مشيراً إلى أن كلّ ما حدث دفعه إلى التفكير أكثر بجدية في الرحيل، قبل أن يقتنع بأن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة، وأردف صلاح بتأكيد رضاه الكامل عن قراره، قائلاً: "كلّ ما يحدث هذا الموسم يجعلني أفكر: لا، لقد حان وقت الرحيل… أنا مرتاح لهذا القرار".

وخرج صلاح متأثراً بإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز على كريستال بالاس يوم السبت الماضي، لكنه يأمل في أن يكون جاهزاً لخوض مباراة أخيرة على الأقل بقميص ليفربول، وقال حول هذا الموضوع ومستقبله: "بصراحة، أشعر أنني من الناحية البدنية ما زلت قادراً على العطاء. لقد لعبت العديد من المباريات هذا الموسم. لم أقرر بعد ما سأفعله، لديّ العديد من الخيارات الجيدة. أشعر أنني بحالة بدنية جيدة، أشعر أن ما بذلته من جهد على مر السنين قد أتى ثماره وأنني بحالة جيدة، سأرى ما هو الأفضل لي. بالتأكيد، الإصابة بخير. آمل أن أعود (قبل مباراة برينتفورد)".

وحثّ محمد صلاح ناديه ليفربول على توديع زميله السابق جوردان هندرسون، حين يعود إلى "أنفيلد" مع فريق برينتفورد، بعدما غادر اللاعب المخضرم (35 عاماً) إلى الاتفاق السعودي في عام 2023 من دون وداع رسمي بعد 12 عاماً من العطاء، وختم المصري حول ذلك: "الناس في المدينة يعرفون مدى أهمية وجود هندرسون هنا، قائداً للفريق، لمدة 12 عاماً -أكثر مني، وأكثر من فيرجيل، وأكثر من أي شخص آخر في النادي- لم يحظَ بالتوديع الذي يستحقه لأنه رحل فوراً، لا أعرف كيف سيتعامل النادي مع الأمر، ليس لديّ خطة، ولا أعرف أيضاً كيف سيتعامل المشجعون معه، لكنني أتمنى حقاً أن يفعلوا شيئاً مميزاً له لأنه كان أحد أفضل اللاعبين في هذا النادي، ولولاه، وكنتُ حاضراً في غرفة الملابس، لما حققنا ما حققناه، لذا آمل حقاً أن يُودّعه المشجعون وداعاً يليق به".