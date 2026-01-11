صلاح يكتب التاريخ ويعادل رقم حسام حسن: رحلة المجد في "كان 2025"

- محمد صلاح يقود منتخب مصر للفوز على ساحل العاج (3-2) في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مسجلاً هدفاً ومقدماً تمريرة حاسمة، ليحصل على جائزة رجل المباراة. - صلاح يعادل رقم حسام حسن بـ11 هدفاً في بطولات كأس الأمم الأفريقية، ويقترب من رقم حسن الشاذلي بـ12 هدفاً، مع فرصة لزيادة رصيده في المباريات القادمة. - يسعى صلاح لتحقيق لقب بطل كأس الأمم الأفريقية لأول مرة، بعد خسارته في نهائي 2017 و2021، ويحتل حالياً وصافة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف.

عاش قائد منتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح (33 عاماً)، ليلة تاريخية، بعد الفوز المستحق على حامل اللقب، منتخب ساحل العاج (3-2)، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً بالمغرب، بعد أن سجل هدفاً وقدم تمريرة حاسمة، لينال جائزة رجل المباراة.

وصنع "الفرعون" المصري التاريخ، بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى ساحل العاج، رافعاً رصيده التهديفي إلى 11 هدفاً في بطولات كأس الأمم الأفريقية، ومعادلاً رقم مديره الفني حسام حسن (59 عاماً)، في الأهداف التي سجلها خلال البطولة الأفريقية، وبفارق هدف عن أسطورة الكرة المصرية، الراحل حسن الشاذلي، الذي سجل 12 هدفاً.

ويملك صلاح فرصة زيادة أهدافه، في ظل تأكد خوض منتخب مصر مباراتي الدور نصف النهائي، والنهائي أو الثالث والرابع، والانفراد بلقب هداف مصر عبر بطولات كأس أمم أفريقيا، كذلك نجح في الإبقاء على آماله في الحصول على لقب هداف كأس أمم أفريقيا، بعدما سجل هدفه الرابع في نسخة المغرب 2025، وهي أفضل نسخة تهديفية في مسيرته مع المنتخب المصري، منذ ظهوره لأول مرة في "كان 2017" في الغابون. ويحتل نجم ليفربول وصافة هدافي كأس أمم أفريقيا حالياً، برصيد أربعة أهداف، وبفارق هدف عن نجم المغرب، إبراهيم دياز، الذي سجل خمسة أهداف في البطولة حتى الآن.

وتميز أداء محمد صلاح في مباراة ساحل العاج بالتأثير الهجومي، كذلك سجل هدفاً في توقيت مناسب، وصنع آخر، بالإضافة إلى تأدية الدور الدفاعي بنجاح، وظهوره في أكثر من مشهد لتشتيت الكرات، أو تخفيف الضغط الهجومي للمنافس. ويسعى صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر، لتحقيق لقب بطل كأس الأمم الأفريقية 2025 لأول مرة في مسيرته الدولية، بعد الخسارة أمام الكاميرون (1-2) في نهائي 2017، وأمام السنغال بركلات الترجيح في نهائي 2021، وقاد منتخب مصر إلى التأهل إلى بطولة كأس العالم مرتين، عامي 2018 في روسيا، و2026 في أميركا وكندا والمكسيك.