محمد صلاح يقود ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد… أرقام تاريخية وتأثير حاسم

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
15 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 00:27 (توقيت القدس)
محمد صلاح بعد التسجيل على برايتون، 14 فبراير 2026 (شارلوت ويلسون/Getty)
محمد صلاح بعد التسجيل على برايتون، 14 فبراير 2026 (شارلوت ويلسون/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- قاد محمد صلاح ليفربول للفوز 3-0 على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي النادي بتسجيله 252 هدفاً و119 تمريرة حاسمة في 428 مباراة.
- انتصر مانشستر سيتي 2-0 على سالفورد سيتي، حيث سجل ألفي دورينغتون بالخطأ في مرماه وأضاف مارك غيهي الهدف الثاني، ووصف المدرب بيب غوارديولا المباراة بأنها "مملة" رغم التأهل.
- تأهل نيوكاسل يونايتد لدور الـ16 بعد فوزه 3-1 على أستون فيلا، بفضل هدفين من ساندرو تونالي وهدف ثالث من نيك فولتيماده.

قاد النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، فريقه ليفربول لبلوغ دور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، على حساب برايتون، بعد الانتصار 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب آنفيلد، مساء السبت. وسجل كورتيس جونز هدف اللقاء الأول، فيما أضاف المجري دومينيك سوبوسلاي الثاني بعد كرة حاسمة من صلاح، قبل أن يعود الأخير ليختتم ثلاثية "الريدز" من ركلة جزاء، تحصل عليها بنفسه.

وواصل صلاح تألقه، بعدما خاض 428 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، ساهم خلالها في 371 هدفاً، بتسجيله 252 هدفاً و119 تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الحديث. وخلال هذا الموسم تحديداً، خاض النجم المصري 27 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف، إلى جانب صناعته ثمانية أهداف لزملائه.

وفي لقاء آخر، انتصر مانشستر سيتي 2-0 على ضيفه سالفورد سيتي (أحد أندية الدرجة الرابعة)، وافتتح ألفي دورينغتون التسجيل في الدقيقة السادسة بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف مارك غيهي الهدف الثاني. ووصف المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، فوز فريقه السهل على سالفورد سيتي بأنه "ممل". وقال بيب في تصريحات عقب المباراة بعد سؤاله عن مدى رضاه عن الأداء: "لا لست راضيا، لم نقرأ المساحات التي كان فيها المنافس، وفي الهجوم كان الأمر يعتمد على الطريقة التي يدافعون بها. هذا سبب أن المباراة مملة، الخبر السار هو تأهلنا وهذا أهم شيء".

أكد الشريف صحة قرارات حكم اللقاء (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

هل ظُلم ليفربول أمام مانشستر سيتي في لقطة صلاح وأليسون؟ الشريف يجيب

وقاد لاعب الوسط الإيطالي، ساندرو تونالي، فريق نيوكاسل يونايتد للتأهل لدور الـ16، بعد تسجيله هدفين خلال الانتصار 3-1 على مضيفه أستون فيلا. ولم يستغل الأخير تقدمه بهدف تامي أبراهام، ليسجل تونالي هدف التعادل، وبعدها عاد اللاعب ذاته ليسدد كرة أخرى من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، قبل أن يحرز المهاجم الألماني نيك فولتيماده الهدف الثالث لنيوكاسل، في الدقيقة 88.

دلالات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
هدف إنتر ضد يوفنتوس، في ملعب مياتزا في 14 فبراير 2026 (إيمج فوتو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

إنتر يهزم يوفنتوس ويفك عقدة كبار الكالتشيو وكلمة السر الهجوم المرعب

غويري على ملعب فيلودروم،14 فبراير 2026 (تيبو موريتز/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

غويري نجم مرسيليا بفترته الصعبة والسوري أوسو يترك بصمته في بلجيكا

لعب فينيسيوس ضد سوسيداد في الليغا، 14 فبراير 2026 (دينس دويلي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هل استحق فينيسيوس ركلتي جزاء أمام سوسيداد؟ الشريف يُوضح