- يعاني نادي ليفربول من تراجع ملحوظ في الأداء هذا الموسم، حيث فقد محمد صلاح تأثيره الهجومي، مما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تلقيه خسارات متتالية بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لأول مرة منذ عام 1965. - يشهد ليفربول أزمة مشابهة لانهيار مانشستر سيتي الموسم الماضي، مع ضعف في الأداء الدفاعي والهجومي، وغياب التماسك الذهني والروحي، مما يثير القلق حول قدرة الفريق على استعادة السيطرة. - تتزايد المخاوف من استمرار تراجع ليفربول إذا لم تُعالَج المشكلات سريعاً، حيث يواجه الفريق ضغطاً كبيراً لاستعادة مستواه وتجنب تكرار سيناريو السيتي المخيب.

يعيش نادي ليفربول الإنكليزي وضعاً مقلقاً هذا الموسم، منذ أن فقد محمد صلاح (32 عاماً) تأثيره الهجومي بشكل واضح، ليصبح الفريق مهدّداً بتكرار انهيار مانشستر سيتي في "البريمييرليغ" الموسم الماضي. وقد تلقى "الريدز" ضربات متتالية، آخرها السقوط المفاجئ أمام نوتينغهام فوريست على أرضه في ملعب "أنفيلد"، ما وضعه في المركز الـ11 مؤقتاً في جدول الترتيب، وأطلق إنذاراً حقيقياً حول إمكانية استمرار التراجع إذا لم تُعالَج المشكلات سريعاً.

وحاول صلاح التسجيل وقدم عدة كرات حاسمة، لكنه لم يتمكّن من ترك بصمته في المباراة، إذ لم تنقذ جهوده فريقه من الخسارة أمام نوتينغهام فوريست. وقيّم الموقع المتخصّص في الإحصاءات هوسكورد أداءه بـ6.6 نقاط من عشرة، ما يعكس تراجع النجم المصري واستمرار انهيار ليفربول بطريقة غير مفهومة، وسط تساؤلات حول أسباب فقدان الفريق قدرته على السيطرة وتقديم الأداء المتوقع من حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتجلى تراجع ليفربول بشكل واضح من خلال هذا الرقم، الذي يُظهر خساراته المتتالية بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، وهو رقم سلبي لم يحدث منذ عام 1965. ويتزامن هذا الأداء المخيّب مع مركزه المتأخر في الترتيب العام، إذ يحتل "الريدز" المرتبة الـ11 مؤقتاً، ما يعكس مدى الأزمة التي يعيشها الفريق هذا الموسم ويزيد المخاوف من تكرار سيناريو انهيار مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وتوضح المقارنة بين انهيار ليفربول هذا الموسم وما حدث مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، تشابهاً مثيراً للقلق إذ شهد "السيتي" تراجعاً مفاجئاً في الأداء الدفاعي والهجومي، مع غياب بعض لاعبيه الأساسيين، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المباريات وتراجع مستواه في الترتيب قبل أن ينهي الموسم بشكل مخيّب.

ويبدو أن ليفربول يسير على الطريق نفسه، مع ضعف تأثير صلاح، وهفوات دفاعية متكررة، ونتائج سلبية متلاحقة. كما أن كلا الفريقين واجه أزمة في التماسك الذهني والروحي، ما جعل خسارة المباريات الصغيرة تتراكم وتتحول إلى أزمة شاملة، وهذا ما يضع "الريدز" تحت ضغط مماثل لما مرّ به السيتي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الفريق على استعادة السيطرة قبل فوات الأوان.