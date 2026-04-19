صلاح يعادل رقم جيرارد في آخر ديربيات ميرسيسايد أمام إيفرتون

- محمد صلاح يقترب من مغادرة ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، حيث سجل هدفه الأخير في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون، معادلاً رقم ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة في الديربي. - لم يحدد صلاح وجهته المقبلة بعد، حيث يبقى مستقبله مفتوحاً بين البقاء في أوروبا أو الانتقال إلى الدوري السعودي أو الأميركي، وسط اهتمام كبير من عدة أندية. - فوز ليفربول على إيفرتون رفع رصيده إلى 55 نقطة، مما يعزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يعيش النجم المصري محمد صلاح أيامه الأخيرة مع نادي ليفربول الإنكليزي، بعدما قرر الرحيل عن "الريدز" نهاية الموسم الجاري الذي يُشارف على الانتهاء، وهو الذي استطاع أن يضع بصمته خلال لقاء ديربي ميرسيسايد، اليوم الأحد، أمام الغريم التقليدي إيفرتون في الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب هيل ديكينسون.

وسجل صلاح (33 عاماً) هدفه الأخير في ديربيات ميرسيسايد أمام إيفرتون، حين هزّ الشباك في الدقيقة الـ29 بعد تمريرة مميزة من الهولندي كودي غاكبو إلى داخل منطقة الجزاء، ليضعها النجم المصري من اللمسة الأولى في مرمى الغريم التقليدي بمدينة ليفربول خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-1، بعدما أحرز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الانتصار في الدقيقة 90+10.

ووصل صلاح إلى الهدف التاسع في مسيرته أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بالمدينة الواقعة غربي إنكلترا، ليُعادل بذلك رقم الأسطورة الإنكليزي القائد السابق لـ"الريدز" ستيفن جيرارد في الدوري المحلي تحديداً، وفق شبكة أوبتا للإحصائيات، وهو رصيد لاعب إيفرتون سابقاً الاسكتلندي أليكس يونغ (ولد عام 1880 وتوفي عام 1959) نفسه، بينما يُعتبر الويلزي إيان راش ثاني أكثر لاعب هزاً للشباك في هذه القمة برصيد 13 هدفاً في الدوري، وأخيراً الإنكليزي ديكسي دين بـ18 هدفاً، مع الإشارة إلى أن راش يتصدر القائمة الكليّة، أي بمختلف المسابقات، بإحرازه 25 هدفاً.

ولم يحسم صلاح حتى اللحظة وجهته المقبلة، حيث يبقى مستقبله مجهولاً، إذ من الممكن أن يستمرّ في القارة الأوروبية في حال تلقيه عرضاً من نادٍ كبير، وقد يرحل للعب في الدوري السعودي بعدما كان محور اهتمام أكثر من طرف خلال العام الماضي، إضافة إلى أن خيار الدوري الأميركي سيكون مفتوحاً أمامه.

ورفع هذا الفوز رصيد ليفربول إلى 55 نقطة في المركز الخامس بترتيب البريمييرليغ، والذي سيضمن له بطبيعة الحال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بحكم أن الدوري الإنكليزي سيحصل على خمسة أماكن في المسابقة الأهم على مستوى القارة، وهو الذي استفاد من سقوط تشلسي، أمس السبت، بهدف دون رد، أمام مانشستر يونايتد في قمة كبيرة على ملعب أولد ترافورد.