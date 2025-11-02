صلاح يرد على واين روني بكسر رقمه التاريخي

- قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على أستون فيلا بهدفين، مسجلاً هدفاً في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليعادل رقم واين روني القياسي في المساهمات التهديفية بالدوري الإنجليزي الممتاز (276 مساهمة). - رفع صلاح رصيده إلى 250 هدفاً مع ليفربول، مقترباً من رقم روجر هانت (285 هدفاً)، مما يعزز مكانته كأحد أعظم هدافي النادي عبر التاريخ. - رغم انتقادات واين روني لأداء صلاح القيادي، أثبت النجم المصري جدارته في الملعب، مؤكداً أن الرد على الانتقادات يكون بالأفعال وليس بالكلام.

قاد النجم المصري، محمد صلاح (32 عاماً)، ناديه ليفربول، إلى الفوز على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز. وافتتح المهاجم المصري التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مستغلاً خطأ فادحاً من حارس "الفيلانس"، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، ليرد بذلك على الانتقادات الحادة التي وُجّهت إليه مؤخراً، وأبرزها من أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، بعدما كسر رقمه التاريخي.

وذكر موقع سكواكا البريطاني، يوم السبت، أن محمد صلاح عادل الرقم القياسي، الذي احتفظ به واين روني لسنوات طويلة، بوصفه أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيلاً وصناعة) مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 276 مساهمة. ويعكس هذا الإنجاز الأثر الكبير للنجم المصري مع ليفربول، طوال مسيرته المميّزة، التي رسّخ خلالها مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي والبطولة.

Mohamed Salah has equalled Wayne Rooney’s record for the most goal involvements for a single side in Premier League history (276). ⚽️🅰️ pic.twitter.com/9kOoa7VBIY — Squawka (@Squawka) November 1, 2025

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 250 هدفاً في مسيرته الاحترافية، ليواصل اقترابه من قمة هدّافي ليفربول عبر التاريخ. وأصبح النجم المصري على مقربة من الوصيف روجر هانت، صاحب الـ 285 هدفاً، فيما يتصدّر القائمة يان راش بـ346 هدفا. ويبدو أن صلاح ماضٍ بثبات نحو تعزيز مكانته بين أعظم أساطير "الريدز" عبر العصور، ما دام أمامه مجال لتسجيل أهداف إضافية.

Mo Salah has now scored 250 goals for the Reds… Incredible. 👑 pic.twitter.com/QLfjFmcHve — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

ووجّه واين روني انتقادات حادّة إلى محمد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك، وشكّك في أدائهما القيادي خلال بداية ليفربول الصعبة هذا الموسم. ورأى أسطورة مانشستر يونايتد أنّ الثنائي لم يُظهر المستوى المنتظر، ولا لغة الجسد التي تعكس روح الفريق، وأكد أنّ غياب التأثير من قائدي الفريق كان واضحاً في سلسلة الهزائم الأخيرة.

لكن الرد جاء سريعاً من صلاح داخل الملعب، حين قاد ليفربول إلى فوز ثمين على أستون فيلا، وسجّل هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليكسر في الوقت نفسه الرقم القياسي التاريخي لروني في عدد المساهمات التهديفية مع نادٍ واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز. وجاء الهدف بمثابة ردّ عملي أنيق من النجم المصري على الانتقادات، ليبرهن على أنّ موهبته وحضوره القيادي لا يُقاسان بالكلام، بل بالفعل داخل المستطيل الأخضر.

وأكد محمد صلاح مجدداً أنّ الرد المثالي على الانتقادات يكون دائماً في الملعب، وليس بالتصريحات. وبعد أن شكّك واين روني في دوره القيادي، جاء الرد من النجم المصري بهدفٍ حاسم وإنجاز تاريخي أعاد له موقعه الطبيعي بين الصفوة. وبينما يواصل كسر الأرقام وتحطيم الحواجز، يثبت صلاح أنّه لم يعد مجرد هدّاف استثنائي، بل أصبح رمزاً للإصرار والقدرة على تجاوز الضغط، وكلما شكك أحد في مكانته، ازداد بريقه تألقاً فوق العشب الأخضر.