صلاح يتفوّق على ميسي ورونالدو برقم تاريخي بفضل التألق في أمم أفريقيا

- محمد صلاح يحقق إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى 100 مساهمة تهديفية مع منتخب مصر في 111 مباراة، متفوقاً على ميسي ورونالدو في عدد المباريات المطلوبة لتحقيق هذا الرقم. - سجل صلاح هدفاً حاسماً وقدم تمريرة حاسمة في فوز مصر على ساحل العاج (3-2) في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليقود الفراعنة إلى نصف النهائي. - رغم تفوقه على نجوم عالميين مثل لوكاكو وسواريز، لا تزال مسيرته الدولية تفتقد إلى لقب كأس أمم أفريقيا.

وصل قائد المنتخب المصري، محمد صلاح (33 عاماً)، إلى 100 مساهمة تهديفية مع منتخب مصر، في عدد مباريات أقل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليضيف إنجازاً تاريخياً جديداً إلى مسيرته، وذلك خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2025. وبلغ صلاح هذا الرقم، خلال فوز منتخب مصر على ساحل العاج بنتيجة (3-2) في الدور ربع النهائي، في المباراة التي أُقيمت بمدينة أغادير، إذ سجّل هدفاً وقدم تمريرة حاسمة، وكان له الدور الأبرز في عبور "الفراعنة" إلى نصف النهائي، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

وسجّل نجم ليفربول هدف الحسم في الدقيقة 52 من اللقاء، ليقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، ويرفع رصيده الدولي إلى 65 هدفاً و35 تمريرة حاسمة خلال 111 مباراة دولية، بقميص المنتخب المصري. ووضع هذا الرقم محمد صلاح ضمن نخبة لاعبي كرة القدم في العالم، إذ وصل إلى 100 مساهمة تهديفية دولية أسرع من ميسي، الذي احتاج إلى 122 مباراة، ورونالدو، الذي بلغ الرقم ذاته بعد 136 مباراة.

ولم ينجح في الوصول إلى هذا الإنجاز بعدد مباريات أقل من صلاح سوى أسطورتَين برازيليتَين هما بيليه، الذي حقق ذلك في 77 مباراة، ونيمار، الذي وصل إليه بعد 94 مباراة. وبتفوقه هذا، أصبح صلاح متقدماً على أسماء بارزة في كرة القدم العالمية، مثل البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي احتاج إلى 113 مباراة، والأوروغوياني لويس سواريز، الذي بلغ الرقم بعد 116 مباراة، كما بات أسرع لاعب أفريقي في التاريخ يصل إلى 100 مساهمة تهديفية دولية. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها محمد صلاح مع ناديه على مستوى البطولات والألقاب، لا تزال مسيرته الدولية تفتقد إلى اللقب الأهم على الصعيد القاري، وهو كأس أمم أفريقيا.