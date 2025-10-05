- أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، معتمداً على محمد صلاح كقائد للفريق. - شهدت القائمة عودة ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة، وضم مصطفى فتحي كبديل لمحمد صلاح، بينما غاب عمر مرموش بسبب الإصابة. - يحتاج منتخب مصر للفوز على جيبوتي لضمان التأهل رسمياً لكأس العالم 2026، دون انتظار نتائج بوركينا فاسو أو مباراة غينيا بيساو.

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، مساء اليوم السبت، قائمة اللاعبين، استعداداً لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وتصدر القائمة نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (33 عاماً)، هداف وقائد "الفراعنة"، الذي يعوّل عليه حسام حسن في حسم مباراة مصر وجيبوتي المقبلة، وحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 رسمياً.

كما ضم المدير الفني لمنتخب مصر مدافع الأهلي العائد إلى الحسابات بعد تعافيه من الإصابة، ياسر إبراهيم (32 عاماً)، وكذلك جناح بيراميدز وبديل محمد صلاح الأبرز، مصطفى فتحي (31 عاماً)، والذي غاب عن آخر تجمع بداعي الإصابة. وشهدت القائمة أيضاً خروج نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، عمر مرموش (26 عاماً)، من حسابات المدرب بعد تعرضه للإصابة مؤخراً، وغيابه عن مباريات "السيتي"، وخضوعه لفترة تأهيل.

وضمت قائمة منتخب مصر كلاً من محمد الشناوي ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمود حسن تريزيغيه وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل في خط الوسط، ومصطفى محمد وأسامة فيصل ومحمد صلاح في الهجوم.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجيبوتي، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالمغرب، ثم يواجه غينيا بيساو، في الثاني عشر من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراة جيبوتي المقبلة، من أجل إعلان تأهله رسمياً للمرة الرابعة في تاريخه إلى المونديال، دون النظر لنتائج منافسه المباشر بوركينا فاسو، وعدم انتظار الجولة العاشرة والأخيرة أمام غينيا بيساو، في العاصمة المصرية القاهرة.