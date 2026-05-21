صلاح ومرموش يتقدمان قائمة مصر المونديالية.. وغياب مصطفى محمد

- أعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عن قائمة تضم 27 لاعباً استعداداً لكأس العالم 2026، حيث تشمل الأسماء المعتادة مثل محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة إلى وجوه جديدة مثل أقطاي عبد الله وحمزة عبد الكريم. - سيخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين ضد روسيا والبرازيل قبل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث سيقيم في أوهايو وواشنطن استعداداً لمباريات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. - من المتوقع استبعاد لاعب واحد من القائمة الحالية لتصبح 26 لاعباً، مع بدء المعسكر في مدينة السادس من أكتوبر وانضمام المحترفين لاحقاً.

كشف مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن، عن قائمة الفراعنة التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما أعلن اليوم الأربعاء أسماء 27 لاعباً سيدخلون المعسكر الأخير قبل اعتماد القائمة النهائية الرسمية للمونديال.

وجاءت اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مزيجاً بين الأسماء المعتادة وبعض الوجوه الجديدة، يتقدمها قائد المنتخب محمد صلاح ونجم مانشستر سيتي عمر مرموش، إلى جانب منح الفرصة للمرة الأولى لكلّ من مهاجم إنبي أقطاي عبد الله ولاعب شباب برشلونة حمزة عبد الكريم.

وفي المقابل، غاب عن القائمة مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد، إضافة إلى مهاجم الزمالك ناصر منسي، بينما عاد نبيل عماد دونغا وثنائي بيراميدز مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وكريم حافظ بعد ابتعادهم عن معسكر مارس/آذار الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب المصري تجمعه الخميس في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يلتحق اللاعبون المحترفون في أوروبا بالمعسكر عقب نهاية التزاماتهم مع أنديتهم.

كرة عالمية كريستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال للمرة السادسة بمسيرته

وسيلعب الفراعنة مباراتين وديتين أمام روسيا ثم البرازيل ضمن البرنامج التحضيري للمونديال، قبل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث ستقيم البعثة في ولاية أوهايو، ثم تنتقل لاحقاً إلى ولاية واشنطن استعداداً لخوض مباريات دور المجموعات، على أن يتم استبعاد لاعب واحد من القائمة الحالية ليصبح العدد في نهاية المطاف 26.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إذ يفتتح مشواره بمواجهة بلجيكا في سياتل يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يلتقي نيوزيلندا في فانكوفر يوم 22، قبل أن يعود إلى سياتل لمواجهة إيران في ختام دور المجموعات في الـ27 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر: