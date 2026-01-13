صلاح وماني: الصراع الثنائي يحسم مواجهة مصر والسنغال

- مواجهة نارية بين مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يتطلع محمد صلاح وساديو ماني لحسم التأهل للنهائي، مع تألق صلاح بتسجيله أربعة أهداف في البطولة الحالية. - صراع هجومي بين عمر مرموش ونيكولاس جاكسون، حيث يسعى كل منهما لتعزيز فرص منتخبه في التأهل، مع تسجيل كل منهما هدفين في البطولة. - الحراس محمد الشناوي وإدوارد ميندي يلعبان دورًا حاسمًا، حيث يعتمد كل منتخب على خبرة حارسه في التصدي للركلات الحاسمة.

عندما تتجه الأنظار إلى طنجة، حيث يلتقي منتخبا مصر والسنغال في الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 بالمغرب، الأربعاء، يظهر دور النجوم والأوراق الرابحة في الفريقين ومدى قدرتهم على حسم المواجهة والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الـ35.

وترتبط مباريات مصر والسنغال في السنوات الأخيرة بنجمين كبيرين لعبا معاً كثيراً في ليفربول الإنكليزي، هما محمد صلاح (33 عاماً)، وساديو ماني (33 عاماً). ويعتبر محمد صلاح أمل منتخب مصر في ترجيح كفة "الفراعنة" وحسم التأهل للمباراة النهائية في ظل نجاحه في تسجيل أربعة أهداف في أربع مباريات متتالية له بالنسخة الجارية، والذي يبحث عن حلم التتويج لأول مرة في مسيرته الدولية، خاصة بعد تخطيه الثلاثة والثلاثين عاماً، وتقديمه نسخة تهديفية مميزة له، فيما يتطلع ساديو ماني المحترف حالياً في نادي صفوف النصر السعودي إلى ثاني تتويج له رفقة "أسود التيرانغا"، وحصد الكأس الثانية، بعدما توج بطلاً لنسخة 2019.

ويتساوى محمد صلاح وساديو ماني في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعبي القارة السمراء برصيد لقبين لكل منهما، ونال صلاح الجائزة عامي 2017 و2018، فيما نال ساديو ماني الكرة الذهبية عامي 2019 و2022، وتفوق ساديو ماني على محمد صلاح في آخر صراع كروي لهما عندما قاد السنغال للفوز على مصر بركلات الترجيح في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، ثم التأهل لكأس العالم على حساب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويدور صراع آخر بين نجمين في الهجوم، كلاهما يمثل أمل منتخب بلاده في حسم النتيجة، وهما عمر مرموش (26 عاماً)، هداف مانشستر سيتي الإنكليزي، ونيكولاس جاكسون (24 عاماً)، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وسجل عمر مرموش هدفين رفقة منتخب مصر في البطولة، والعدد نفسه سجله نيكولاس جاكسون، وكلاهما المهاجم المفضل لدى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أو بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال.

كما يمثل الحارسان نقطة جوهرية في حسم صراع نصف النهائي، ويعتمد منتخب مصر على محمد الشناوي (37 عاماً)، قائد الأهلي المصري ونجمه البارز، ونال جائزة رجل المباراة مرة واحدة في البطولة الحالية، وهو الحارس الأكثر خبرة، وشارك من قبل في كأس العالم 2018 في روسيا، كان فيها الحارس الأول في منتخب "الفراعنة"، وهو صاحب شخصية قيادية، وأثير حوله الجدل أخيراً بعد اهتزاز شباكه مرتين أمام ساحل العاج في الدور ربع النهائي.

في المقابل، يعتمد منتخب السنغال على إدوارد ميندي (33 عاماً)، المحترف في صفوف أهلي جدة السعودي، وهو حارس السنغال الأبرز في السنوات الأخيرة، وكان بطل فوز السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، ومتخصص في التصدي لركلات الجزاء، وهو من العناصر التي يعوّل عليها بابي ثياو المدير الفني.