صلاح وفينيسيوس يتصدران المشهد.. نجوم على رادار الدوري السعودي

انطلقت فترة الانتقالات الشتوية، في المملكة العربية السعودية، منذ الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تُغلق النافذة في الثاني من فبراير/شباط المقبل، تماشياً مع مواعيد الإغلاق المعتمدة في كبرى الدوريات الأوروبية. غير أن تحركات الأندية السعودية الكبرى تتركز أساساً على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تستعد لإبرام صفقات من العيار الثقيل، بحسب ما أفادت صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم الجمعة.

ووفقاً للتقرير، تتمثل أبرز ثلاثة أهداف للدوري السعودي حالياً، في نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، وقائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، محمد صلاح (33 عاماً)، إلى جانب لاعب وسط ريال مدريد السابق، البرازيلي كاسيميرو (33 عاماً)، الذي أعلن يوم الخميس، رحيله عن مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط فينيسيوس، وصلاح بعقود تمتد حتى عام 2027، في حين ينتهي عقد كاسيميرو، في شهر يونيو/حزيران المقبل. ويعتزم صندوق الاستثمارات السعودي، الدخول بقوة مجدداً، من أجل استقطاب فينيسيوس وصلاح وكاسيميرو، إلى جانب أسماء عالمية أخرى، لتعزيز حضور النجوم في الدوري السعودي. وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب انتهاء عقود عدد كبير من لاعبي الدوري المحلي بنهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام قدوم وجوه جديدة ونجوم بارزين. ويُعد محمد صلاح أحد أبرز الأسماء التي تحلم الأندية السعودية بالتعاقد معها، نظراً إلى مكانته الكبيرة في العالم العربي.

وفي ما يخص صلاح، تشير المعطيات إلى أنه لا يزال مستمراً مع ليفربول في الوقت الحالي، رغم الأزمة التي أثيرت، عقب تصريحاته القوية في السادس من ديسمبر/كانون الأول، والتي انتقد فيها النادي والمدرب آرني سلوت. وكان النجم المصري قد جدد عقده في عام 2025 ليستمر مع "الريدز" حتى صيف 2027، إلا أن ذلك لا يمنع الدوري السعودي من التحرك مجدداً هذا الصيف لمحاولة ضمه، كما حدث في مناسبات سابقة.

أما في ما يخص فينيسيوس جونيور، فقد تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، الأنباء التي تشير إلى اقترابه من تجديد عقده مع ريال مدريد، رغم كونه هدفاً دائماً للأندية السعودية خلال فترات الانتقالات الصيفية، بحسب ما أوردته تلغراف، ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". ويبقى كاسيميرو الخيار الأقرب للتحقق في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد إعلانه رسمياً رحيله عن مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم. وكان نادي الاتحاد السعودي قد تواصل معه في وقت سابق، لذا قد ينضم للعمل تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إلى جانب عدد من النجوم البارزين، من بينهم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فابينيو.