صلاح ودياز ومرموش هدافون: كأس أمم أفريقيا تكسر صيام نجوم عرب

- تألق الثلاثي العربي محمد صلاح، عمر مرموش، وإبراهيم دياز في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا في المغرب، حيث سجلوا أهدافًا حاسمة لمنتخباتهم، مما أبرزهم كنجوم عرب في الدوريات الأوروبية. - إبراهيم دياز سجل الهدف الافتتاحي للمغرب ضد جزر القمر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مما أعاد له الثقة بعد فترة صعبة مع ريال مدريد. - عمر مرموش ومحمد صلاح أظهرا قدراتهما مع مصر، حيث سجل مرموش هدف التعادل ضد زيمبابوي، وسجل صلاح هدف الفوز، مما يمثل فرصة لاستعادة الثقة مع أنديتهم.

نجح قائد منتخب مصر محمد صلاح (33 عاماً)، وزميله عمر مرموش (26 عاماً)، وكذلك المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً)، في تسجيل دخول قوي في كأس أمم أفريقيا في المغرب بعدما تمكن كل لاعب منهم من ترك بصمته في المباراة الافتتاحية ومساعدة منتخب بلاده على حصد النقاط، وهم من أكبر النجوم العرب في الدوريات الأوروبية، بما أن كل لاعب منهم ينشط في فريق معروف عالمياً، ومن ثم توجهت الأنظار إليهم مع بداية البطولة.

وواجه الثلاثي صعوبات كبيرة في الفترة الماضية بتراجع أرقامهم التهديفية مع أنديتهم وغياب بصماتهم، ورغم قدراتهم الفنية الهائلة، واجه كل لاعب موقفاً صعباً للغاية ومعقداً بسبب تجاهل المدربين، ليجدوا أنفسهم بعيداً عن التشكيلة الأساسية، وفي بعض المباريات خارج الحسابات تماماً، ومن ثم قدم كل منهم إلى كأس أفريقيا وهو في وضع معقد وربما صعب ذهنياً بسبب الغياب المتواصل عن المباريات الرسمية مع الأندية، ما يعتبر ضربة قوية لمستقبلهم الاحترافي ومكانتهم، ولكن لحسن حظ هذا الثلاثي لم يهز ضعف الأرقام التهديفية والغياب عن تشكيلة الفرق في المباريات الأخيرة وَضْعَهم في تشكيلة كل منتخب وكل لاعب منهم ظهر أساسياً، ويتوقع أن يستمر هذا الأمر في بقية المباريات في البطولة.

وترك إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بصمة سريعة في البطولة، بعدما سجل الهدف الافتتاحي في المسابقة، مهدياً المغرب انتصاراً على جزر القمر بنتيجة (2ـ0)، حيث أضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني. وقيمة هدف دياز أنه سجّل خلال فترة كان خلالها منتخب "أسود الأطلس" يعاني هجومياً ولم يقدر على فك تماسك دفاع منافسه الذي نجح في احتواء الموقف بشكل كبير، وقبل ذلك كان دياز قد حصل على ركلة جزاء، ومن ثم استحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في اللقاء. والتألق مع منتخب المغرب أنهى معاناة اللاعب مع فريق ريال مدريد، فقد تحوّل إلى لاعب بديل منذ أن استعاد البرازيلي رودريغو مكانه الأساسي في صفوف النادي الملكي، كما أن اللاعب المغربي لم يسجل أهدافاً مع النادي الإسباني منذ فترة طويلة، وتألقه في اللقاء الافتتاحي من كأس أمم أفريقيا أعطاه دفعاً معنوياً قوياً، خاصة أنه يُصنف من بين نجوم البطولة بلا شك بما أنه يلعب لواحد من أعظم الفرق في البطولة.

ولعب عمر مرموش بدوره دور المنقذ، فقد كانت مصر متأخرة في النتيجة أمام زيمبابوي قبل أن يظهر لاعب مانشستر سيتي ويحرز هدف التعادل من مجهود فردي منح فريقه دفعاً معنوياً قوياً لمواصلة الضغط، ذلك أن الهدف حرّر الفراعنة بشكل واضح وساعدهم على التخلص من الضغط ليواصلوا المجهودات بحثاً عن هدف الانتصار. وقد كان مرموش بطل أفضل اللقطات في الشوط الأول واقترب من هزّ الشباك بطريقة مميزة إثر تصويبة قوية من مسافة بعيدة، وهذا التألق أعاد للنجم المصري قيمته بعد أن أصبح احتياطياً في مانشستر سيتي وخارج حسابات التشكيلة الأساسية مع المدرب بيب غوارديولا الذي لا يعتمد عليه إلا في الأشواط الثانية وذلك بعدما غاب عن المباريات بداعي الإصابة التي عطلت بروزه مع الفريق ليجد نفسه بديلاً في أحسن الحالات وتوقف عن تسجيل الأهداف في مختلف المباريات، ما يعتبر تهديداً لمستقبله مع النادي بما أنه انتقل إلى "السيتي" بطموحات كبيرة، وتألقه مع منتخب مصر سيمنحه دفعاً قوياً عندما يعود إلى فريقه بنهاية المشاركة المصرية في المسابقة، رغم أن المنافسة مشتعلة في هجوم فريقه ولن يكون من السهل ضمان مكان أساسي مستقبلاً.

وكان وضع محمد صلاح معقداً مع فريق ليفربول قبل السفر إلى المغرب، فقد دخل في خلاف معلن مع المدرب وإدارة النادي وكلفه ذلك خسارة حضوره مع الفريق في عديد المباريات بما أنه كان خارج التشكيلة الأساسية ولم يسجل أهدافاً منذ عشر مباريات، وهي سلسلة لا تعكس قدرات اللاعب وهوسه التهديفي، كما أن عديد الانتقادات وجهت إلى اللاعب المصري الذي أثار جدلاً واسعاً مع تغير وضعه في الفريق وتحوله من نجم "الريدز" الأول إلى لاعب بديل لم يترك بصمة إلا بصناعة هدف في آخر مباراة له مع الفريق، ولهذا كان للهدف الذي سجله ضد زيمبابوي قيمةٌ مضاعفة، فقد منح منتخب بلاده انتصاراً بعد صعوبات كبيرة، وأعاد للنجم المصري مكانته بين الجماهير في بلاده بما أنه عاد حاسماً، خاصة أن مستواه في المباراة لم يكن مقنعاً كثيراً، كما أن العودة إلى التسجيل مهمة في ما يخص هدّافاً في قيمة صلاح. ومن المؤكد أن الهدف حمل الكثير من الرسائل في ما يخص النجم المصري الذي بات الآن في موقف جيد للغاية لترك بصمته في البطولة، خاصة أنه حصد كل الألقاب الممكنة مع فريقه الإنكليزي، ولكنه لم يمنح منتخب بلاده ألقاباً لحدّ الآن، وهو يأمل في أن ينضمّ إلى أساطير مصر الذين حصدوا اللقب الأفريقي.

وهذه البداية الواعدة لثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العربية في الدوريات الأوروبية تعطيهم دفعاً أيضاً لمواصلة العمل من أجل الذهاب بعيداً في المسابقة، والمباريات المقبلة ستؤكد ما إذا كان هذا التألق عابراً أم أن كل لاعب منهم تعافى نهائياً وودع فترة الفراغ التي مرّ بها مع ناديه، ذلك أن المسابقة تمثل تحدياً مهماً لكل النجوم، خاصة أن أنديتهم تتابع مستواهم في البطولة، ومن ثم يمكنهم العودة إلى أوروبا لاحقاً في وضع جيد، خاصة إذا تواصلت هذه النجاحات في المباريات المقبلة والتي ستكون أكثر صعوبة وتعقيداً.