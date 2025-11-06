صلاح وحكيمي يزينان قائمة المرشحين لجوائز الأفضل من "فيفا"

- كشف "فيفا" عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2025، مع حضور عربي لافت لمحمد صلاح وأشرف حكيمي، وسط هيمنة من باريس سان جيرمان وبرشلونة. - تألق صلاح مع ليفربول في موسم 2024-2025، حيث قاد الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة، محققاً جوائز الحذاء الذهبي وأفضل لاعب. - حكيمي ساهم في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، وتألق في كأس العالم للأندية، مما عزز مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2025، وضمت حضوراً عربياً لافتاً بوجود مهاجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (33 عاماً)، إلى جانب الظهير الأيمن لمنتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي (27 عاماً)، كما كشفت الترشيحات عن هيمنة واضحة لفريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة، بعدما تصدر لاعبوهما معظم قوائم المنافسة على جوائز اللاعبين والمدربين وحراس المرمى.

وأزاح "فيفا" الستار عن قائمة اللاعبين الـ11 المرشحين لجائزة "ذا بيست" لعام 2025، وكان من بين أبرز الأسماء صلاح، الذي واصل تألقه مع ليفربول في موسم 2024-2025، فقد قاد فريقه إلى التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، متفوقاً بفارق عشر نقاط عن أرسنال و13 عن مانشستر سيتي حامل اللقب السابق، كما أنهى صلاح الموسم بوصفه أفضل هدّاف وصانع ألعاب في البطولة، بعدما سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة، ليعادل الرقم القياسي لمجموع المساهمات التهديفية في موسم واحد، وهو إنجاز تُوّج به بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الموسم، كما واصل تألقه على الصعيد القاري باختياره ضمن تشكيلة العام في أفريقيا لعام 2024.

وواصل حكيمي تأكيد مكانته بوصفه أحد أفضل الأظهرة في كرة القدم العالمية، بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان توّجه بتحقيق الحلم الأوروبي الأول في تاريخ النادي، فقد كان "أسد الأطلس" أحد أبرز مفاتيح تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، مساهماً بشكل مباشر في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، ولم يكتفِ حكيمي بذلك، بل واصل تألقه في كأس العالم للأندية التي احتضنتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، حيث صنع الفارق في اللحظات الحاسمة بتسجيله هدفين وتمريره كرتين حاسمتين، ليقود الفريق الباريسي إلى النهائي بعد تجاوز إنتر ميامي وبايرن ميونخ وريال مدريد قبل الخسارة أمام تشلسي.

وينافس صلاح وحكيمي على جائزة الأفضل من "فيفا" كلّاً من مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، إلى جانب زميليه البرتغاليين فيتينيا ونونو مينديز، بالإضافة إلى مهاجم بايرن ميونخ، الإنكليزي هاري كين، ومواطنه كول بالمر الذي يقدّم مستويات لافتة مع تشلسي، فضلاً عن نجم ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي، وثلاثي برشلونة المكوّن من الإسبانيين لامين يامال وبيدري غونزاليس، والبرازيلي رافينيا.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، فضمت كلّاً من خافيير أغيري (المكسيك)، وميكيل أرتيتا (أرسنال)، ولويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، وهانسي فليك (برشلونة)، وإنزو ماريسكا (تشلسي)، وروبيرتو مارتينيز (البرتغال)، وأرني سلوت (ليفربول). بينما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى كلٌّ من أليسون بيكر (ليفربول)، وتيبو كورتوا (ريال مدريد)، وجيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي)، وإيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، ومانويل نوير (بايرن ميونخ)، وديفيد رايا (أرسنال)، ويان سومر (إنتر ميلانو)، وفويتشيك تشيزني (برشلونة).