صلاح وحكيمي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، والتي تضم اثنين من النجوم العرب، وهما المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

واختار "كاف"، مساء اليوم الأحد، قائمة من ثلاثة لاعبين لحصد الكرة الذهبية، وهم نجم ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح، ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، أشرف حكيمي، وهداف غلطة سراي التركي، النيجيري فيكتور أوسيمين، وهو ما يزيد من مؤشرات نجاح نجم عربي في حصد الجائزة، من بين محمد صلاح وأشرف حكيمي، في ظل حصد كل منهما لقباً كبيراً مع ناديه هذا الموسم، بخلاف تأهل المنتخبين المصري والمغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وشهدت جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية وجود الثنائي المغربي: هداف نهضة بركان أسامة المليوي، ومدافع بيراميدز المصري، محمد الشيبي، بجانب هداف بيراميدز أيضاً، الكونغولي فيستون ماييلي.

وترشح لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا مدرب منتخب المغرب الأول، وليد الركراكي، ومدرب منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاماً، محمد وهبي، ومدرب منتخب الرأس الأخضر، بيدرو بوبيستا، ولجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء، كل من منتخب المغرب الأول، ومنتخب المغرب تحت 20 عاماً، ومنتخب الرأس الأخضر.

وجاء ناديا بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي بطلا دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية توالياً، على رأس قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، فيما ضمت جائزة أفضل حارس مرمى، كلاً من حارس نهضة بركان المغربي، منير المحمدي، وحارس الهلال السعودي ومنتخب المغرب، ياسين بونو حارس صن داونز الجنوب أفريقي، رونوين ويليامز.

وترشح لجائزة أفضل لاعبة المغربيتان: غزلان شيباك وسناء مسعودي، والنيجيرية باشيدات، المحترفة في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وشملت جائزة أفضل حارسة مرمى كلاً من حارسة البنك الأهلي المصري، المغربية خديجة الرميشي، والجنوب أفريقية أنديلي، والنيجيرية تشياماكا.