صلاح وحسام حسن يحملان آمال منتخب مصر في المغرب

- تمثل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب فرصة حاسمة لمحمد صلاح لتحقيق أول لقب قاري مع منتخب مصر، خاصة بعد خسارته الكرة الذهبية لعام 2025 لصالح أشرف حكيمي. - يعيش صلاح فترة ذهبية مع المنتخب المصري، حيث قاد الفريق للتأهل إلى كأس العالم 2026 وسجل تسعة أهداف في التصفيات، لكنه لم يحقق أي ألقاب قارية حتى الآن. - يواجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحدياً كبيراً في البطولة لضمان استمراره في منصبه، حيث يتعين عليه الوصول إلى الدور نصف النهائي على الأقل.

أصبحت بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب التحدي الأهم في حياة النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، إذ باتت بنسبة كبيرة آخر فرصة حقيقية بالنسبة إلى نجم نادي ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر لصناعة التاريخ، وحصد أول لقب قاري له في مسيرته مع "الفراعنة".

وتمثل نسخة كأس أمم أفريقيا 2025 نقطة مؤثرة وفارقة في حياة النجم المصري مع الساحرة المستديرة، لعدة أسباب، تتصدّرها الأجواء السيئة التي تصاحب رحلة صلاح في ناديه ليفربول الإنكليزي لأول مرة منذ عام 2017، وتوتر علاقته مع المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني للنادي وجلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية، رغم الجلسة التي جمعته بمدربه، واستدعائه لمباراة برايتون في البريمييرليغ، وهتاف الجماهير الإنكليزية له في المباراة.

ويتمثل السبب الثاني في رغبة صلاح في تحقيق أول لقب له في حياته الكروية رفقة منتخب مصر، إذ لم تشهد 4 مشاركات قارية لـ"الفرعون" عبر كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده أي ألقاب، وشهدت رحلته الدولية بلوغ النهائي عامي 2017 و2021 والخسارة أمام الكاميرون والسنغال (على الترتيب)، بخلاف وداع البطولة في عامي 2019، 2023 من الدور ثمن النهائي.

والسبب الثالث يعود إلى تشكيل هذه النسخة مفترق طرق بالنسبة لمسيرة محمد صلاح نظراً لرغبته في تسويق نفسه بشكل مميز عبر البطولة، وتوجيه رسالة تفيد بأنه لا يزال النجم الأول في القارة بعدما خسر الكرة الذهبية لعام 2025 لصالح المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليستمر صيامه، أي صلاح، وابتعاده عن الجائزة الكبرى في آخر سبع سنوات.

ويعيش محمد صلاح فترة ذهبية مع منتخب مصر في عام 2025 الذي شهد قيادته "الفراعنة" لحصد تأشيرة التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وتسجيله تسعة أهداف في التصفيات، إذ كان الهداف الأول للمنتخب المصري، فضلاً عن كونه ثاني أفضل هداف بعد مدربه حسام حسن في تاريخ منتخب مصر.

من جانب حسام حسن (59 عاماً)، فقد تحوّلت كأس أمم أفريقيا إلى بطولة قارية حاسمة لمصير المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم تدريبياً، وتحديد استمراره من عدمه في منصبه، وباتت البطولة الأهم والأغلى في حياته كمدرب قادر على كتابة التاريخ، والاستمرار في منصبه، والبقاء في قيادة "الفراعنة" حتى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك على الأقل، أو الرحيل والغياب عن المشهد في الفترة المقبلة.

ويبحث حسن عن مجدٍ شخصي كبير، ويأمل في أن يكون ثاني شخصية مصرية تحقق لقب بطل كأس الأمم الأفريقية لاعباً ثم مدرباً، بعدما نال حسام حسن لقب البطولة لاعباً مع منتخب مصر في أعوام 1986، 1998، 2006، ومعادلة إنجاز أستاذه التدريبي محمود الجوهري أسطورة الكرة المصرية الراحل، الذي حقّق لقب بطل كأس الأمم الأفريقية مرتين لاعباً، ومدرباً، بعدما عادل حسام حسن إنجاز الجوهري الشهير بالتأهل إلى كأس العالم 1990، كما تأهل مع منتخب مصر كمدير فني له إلى نسخة 2026، وبات ثاني مدرب مصري ينال هذا الشرف عبر التاريخ.

وأصبح حسام حسن مطالباً أمام الجماهير واتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، بالوصول إلى الدور نصف النهائي على الأقل من عمر كأس الأمم الأفريقية للبقاء في منصبه، وتجنب شبح الإقالة المبكرة، لا سيما في ظل ما ينص عقده على رهن استمراره بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وهو شرط البقاء الوحيد أمام "العميد".

ولم يشفع إنجاز المدير الفني لمنتخب مصر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الحصول على ثقة الجماهير، حيث تلاحقه الانتقادات بسبب الكرة غير المقنعة التي يقدمها المنتخب المصري تحت قيادته منذ توليه المهمة، إضافة إلى سهولة التصفيات الأفريقية في هذه النسخة، حيث تصدر مجموعة تضم بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا.

وزادت الضغوط على حسام حسن في الآونة الأخيرة بشكل لافت، على خلفية رفضه خوض منافسات كأس العرب في قطر 2025، وتقديم عروض سيئة أمام أوزبكستان والرأس الأخضر ودياً في معسكر منتخب مصر الشهر الماضي في الإمارات، ورفضه اللعب أمام منتخبات كبيرة خشية الخسارة.