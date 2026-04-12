صلاح والتعمري في واجهة التألق.. حضور عربي مؤثر في أوروبا

- تألق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 190 هدفاً وقدم 92 تمريرة حاسمة في 311 مباراة، ليكون الأكثر مساهمة تهديفية منذ انضمامه للفريق. - الأردني موسى التعمري يواصل تألقه في الدوري الفرنسي مع فريق رين، مسجلاً 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليصبح الأكثر صناعة للأهداف في فريقه وثالث أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية. - المغربي إسماعيل صيباري يساهم في فوز أيندهوفن بالدوري الهولندي بتسجيله 15 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، مؤكداً دوره المؤثر في الفريق.

شهدت ملاعب أوروبا، مساء السبت، تألقاً لافتاً لعدد من النجوم العرب، الذين واصلوا تقديم مستويات مميزة مع أنديتهم في مختلف الدوريات. ووضع النجم المصري محمد صلاح بصمته بهدف ساهم في انتصار ليفربول على فولهام 2-0، في الجولة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وواصل صلاح مسيرته الاستثنائية مع ليفربول في الدوري، بعدما خاض 311 مباراة في المسابقة، ونجح خلالها في تسجيل 190 هدفاً، إلى جانب تقديم 92 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبحسب الأرقام، فإن صلاح ساهم بشكل مباشر في 282 هدفاً على الأقل، ليكون الأكثر مساهمة تهديفية بين جميع اللاعبين منذ انضمامه إلى ليفربول، بحسب إحصائيات "أوبتا"، في تأكيد واضح على قيمته الكبيرة وتأثيره المستمر في خط هجوم الفريق طوال السنوات الماضية.

Mohamed Salah's Premier League record for Liverpool:



◎ 311 games

◉ 190 goals

◉ 92 assists



He's been involved in at least 109 more goals than any other player since he made his Reds' debut. 👑
@Squawka — April 11, 2026

من جهته، تابع الأردني موسى التعمري تقديم موسمه الاستثنائي في الدوري الفرنسي، بعد أن ساهم في انتصار فريقه رين على مضيفه أنجي 2-1، في الجولة 29 من المسابقة. ووصل اللاعب لهدفه الرابع في الدوري مع 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز عناصر فريقه. وتمكّن التعمري من أن يكون اللاعب الأكثر صناعةً للأهداف مع رين في المسابقة، كما حلّ ثالثاً في قائمة أكثر اللاعبين مساهمةً تهديفية في فريقه، ما يعكس دوره المؤثر وثبات مستواه على مدار الموسم.

وتغلب أيندهوفن، المتوج بلقب الدوري الهولندي لهذا الموسم، خارج أرضه على سبارتا روتردام بنتيجة 2-0، ضمن في الجولة الـ30. وترك المغربي إسماعيل صيباري بصمته، بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ليصل لهدفه رقم 15 في مسابقة الدوري هذا الموسم، فيما قدم 8 تمريرات حاسمة.