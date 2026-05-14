صلاح كتب التاريخ.. وعلى ليفربول أن يحسن قراءة النهاية

- منذ انضمامه إلى ليفربول، أصبح محمد صلاح رمزاً بارزاً في تاريخ النادي، حيث ساهم في إعادة الفريق إلى مكانته بين كبار أوروبا بفضل تألقه الفردي ومساهماته الحاسمة تحت قيادة يورغن كلوب. - مع قدوم المدرب الهولندي آرني سلوت، بدأت العلاقة بين صلاح وليفربول تتغير تدريجياً، حيث لم يعد يحتل المكانة نفسها رغم احتفاظه بقدراته التهديفية. - مستقبل صلاح مفتوح على عدة خيارات، سواء في أوروبا أو الدوري الأميركي أو السعودي، ومكانته في تاريخ ليفربول ستظل محفوظة كأحد أعظم اللاعبين العرب.

لا يعد محمد صلاح مجرد لاعب كبير في تاريخ ليفربول، بل تحول إلى أحد أبرز الرموز التي أعادت النادي الإنكليزي إلى مكانته الطبيعية بين كبار أوروبا، فمنذ وصوله إلى ملعب أنفيلد، كتب النجم المصري فصلاً استثنائياً في تاريخ الفريق، ونجح في الجمع بين التألق الفردي والمساهمة الحاسمة في حصد الألقاب، حتى أصبح اسمه جزءاً أصيلاً من هوية ليفربول الحديثة.

محمد صلاح لم يكن مجرد هداف بارع، بل مشروعاً متكاملاً للنجاح. حضوره داخل الملعب منح ليفربول شخصية هجومية واضحة، وساهم في استعادة الفريق بريقه المحلي والقاري بعد سنوات من الانتظار، ومع المدرب الألماني يورغن كلوب، بلغ هذا المشروع ذروته، إذ وجد صلاح مدرباً يعرف جيداً كيف يوظف إمكاناته، ويستثمر سرعته وحسه التهديفي وروحه التنافسية في خدمة منظومة جماعية متكاملة.

في عهد يورغن كلوب، بدا صلاح في المكان المثالي. لم يكن النجم الأول فحسب، بل حجر الأساس في فريق عرف كيف يحول الموهبة الفردية إلى إنجازات جماعية، ولذلك، لم يكن مستغرباً أن يصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، وأن يحجز مكانه بين أساطير الدوري الإنكليزي الممتاز.

لكن كرة القدم لا تعرف الثبات، ومع رحيل كلوب وقدوم المدرب الهولندي آرني سلوت، بدأت ملامح العلاقة بين صلاح وليفربول تتغير تدريجياً، ليس لأن اللاعب فقد قيمته أو تأثيره، بل لأن الظروف الفنية الجديدة لم تمنحه المكانة نفسها التي اعتاد عليها، سواء من حيث دوره داخل الملعب أو طريقة التعامل معه.

ورغم أن صلاح حافظ على قدرته التهديفية، فإن كثيراً من جماهير ليفربول يشعرون بأن النادي لم يعد يتعامل مع أسطورته المعاصرة بما يليق بما قدمه طوال السنوات الماضية، فعندما يبلغ لاعب هذا المستوى من التأثير والإنجاز، يصبح احترام مكانته جزءاً من ثقافة النادي، لا مجرد قرار فني يرتبط بمباراة أو مرحلة عابرة.

وفي المقابل، يبدو أن ليفربول بدأ فعلاً التفكير في مرحلة ما بعد محمد صلاح، إذ تتردد أسماء شابة عدة لخلافته ضمن خطة لإعادة بناء الفريق وتجديد دمائه. وهذه سنة الحياة في كرة القدم، لكن المشكلة لا تكمن في البحث عن بديل، بل في الاعتقاد أن تعويض لاعب بحجم صلاح مهمة سهلة.

اللاعب المصري حالة استثنائية بكل المقاييس، فهو لم يمنح ليفربول الأهداف فقط، بل منحه صورة عالمية جديدة، ورسخ حضوره في الأسواق العربية والأفريقية، ورفع من قيمته التسويقية والجماهيرية. باختصار، كان مشروعاً رياضياً واقتصادياً ناجحاً على أعلى مستوى.

أما عن مستقبله، فإن الخيارات تبدو مفتوحة أمامه، إذ يمكنه مواصلة مشواره في أوروبا، أو خوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي، أو الانتقال إلى الدوري السعودي الذي أبدى اهتماماً كبيراً بضمه في أكثر من مناسبة. وفي كلّ الأحوال، فإن وجهته المقبلة لن تكون مجرد انتقال عادي، بل محطة جديدة في مسيرة أحد أعظم اللاعبين العرب في تاريخ كرة القدم.

القرار النهائي لن يتخذه صلاح وحده، بل سيكون ثمرة نقاش مشترك مع أسرته ووكيل أعماله رامي عباس، لكن المؤكد أن النجم المصري لا يزال قادراً على صناعة الفارق أينما حل.

وإذا كانت لكل قصة عظيمة نهاية، فإن قصة محمد صلاح مع ليفربول ستبقى واحدة من أجمل القصص التي عرفها النادي الإنكليزي. سواء استمر في أنفيلد أو اختار تحدياً جديداً، فإن مكانته لن تتغير، لأنه ببساطة اللاعب الذي أعاد ليفربول إلى القمة، وكتب اسمه بحروف من ذهب في ذاكرة جماهيره.