- يستضيف مانشستر سيتي ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي، حيث يواجه محمد صلاح، نجم ليفربول، عمر مرموش، مهاجم سيتي، في مباراة مثيرة للجماهير. - محمد صلاح يسعى لمواصلة تألقه ضد مانشستر سيتي، حيث ساهم في 21 هدفاً في 23 مباراة سابقة، بينما يطمح مرموش لإثبات نفسه بعد عودته من الإصابة. - تاريخياً، يتفوق ليفربول على مانشستر سيتي في المواجهات المباشرة، حيث حقق 95 فوزاً مقابل 50 لسيتي، مع 53 تعادلاً في جميع المسابقات.

يستضيف مانشستر سيتي منافسه فريق ليفربول بقيادة النجم المصري، محمد صلاح (32 سنة)، اليوم الأحد (6:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في قمة مباريات المرحلة الـ11 لمسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وستكون المباراة ذات طابع خاص لدى الجماهير، إذ قد تشهد صداماً بين نجمَي منتخب مصر، محمد صلاح (32 سنة)، أيقونة فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، الذي لا يزال يبحث عن هويته مع ناديه، الذي انضم إليه مطلع عام 2025. ويبدو مستوى صلاح في تصاعد خلال الفترة الماضية، رغم تذبذب أدائه في بداية الموسم، إذ يأمل قائد المنتخب المصري مواصلة عروضه القوية أمام سيتي بقيادة بيب غوارديولا، الذي يمتلك سجلاً جيداً أمامه.

وساهم صلاح في 21 هدفاً في 23 مباراة لعبها ضد مانشستر سيتي بكل المنافسات، عقب تسجيله 13 هدفاً وصناعته ثمانية أهداف أخرى لزملائه، علماً بأنه خلال المواجهات السابقة حقق تسعة انتصارات مقابل ستة تعادلات وثماني هزائم أمام فريق غوارديولا. ويرغب النجم المصري في زيارة شباك مانشستر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، بعدما تمكن من التسجيل في آخر مباراتَين بين الفريقين الموسم الماضي بالمسابقة. وخلال الموسم الحالي، ساهم صلاح في تسجيل ثمانية أهداف في 15 مباراة لعبها بجميع البطولات، عقب إحرازه خمسة أهداف وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.

أما مرموش، فستكون هذه مباراته الثانية ضد ليفربول، بعدما خسر في اللقاء الوحيد الذي لعبه ضد فريق سلوت الموسم الماضي، دون أن يحرز أو يصنع أهدافاً. ويعاني مرموش، الذي عاد إلى سيتي الشهر الماضي بعد تعافيه من إصابة، التي تعرّض لها في سبتمبر/ أيلول الماضي وأبعدته عن المستطيل الأخضر فترة ليست قصيرة، من قلة المشاركات خلال الموسم الحالي، إذ لعب ثمانية لقاءات بكل المنافسات هذا الموسم حتى الآن، بإجمالي 262 دقيقة، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، المتخصّص في إحصاءات لاعبي كرة القدم، أحرز خلالها هدفاً وحيداً، وصنع مثله.

وتتسم لقاءات مانشستر سيتي وليفربول بالعراقة، إذ تعود أول مواجهة بينهما إلى 16 سبتمبر 1893، فيما يحمل اللقاء القادم الرقم 57 في سجل مواجهاتهما في الدوري الإنكليزي بنظامه الجديد، الذي انطلق لأول مرة موسم 1992-1993. ويمتلك ليفربول الأفضلية في مباريات الناديَين في عصر الدوري الممتاز، إذ حقق 23 انتصاراً مقابل 12 فوزاً لمانشستر سيتي، بينما فرض التعادل نفسه على 21 لقاءً. وبصفة عامة، التقى الفريقان في 198 مباراة بمختلف المسابقات، فقد استحوذ ليفربول أيضاً على الأفضلية بتحقيقه 95 فوزاً، مقابل 50 انتصاراً لسيتي، وخيم التعادل على 53 لقاءً.