صلاح في مرمى انتقادات الصحف البريطانية بعد هجومه على سلوت

- انتقدت الصحف البريطانية محمد صلاح بعد تصريحاته ضد ليفربول ومدربه أرني سلوت، ووصفتها بأنها أنانية وغير محترمة، مشيرة إلى أن غضبه مفهوم بسبب أداء الفريق المحبط. - صحيفة "ذا تلغراف" اعتبرت تصريحات صلاح "متمركزة على نفسه"، ووصفت مهاجمته للنادي والمدرب بالغريبة، خاصة بعد تجديد عقده براتب قياسي، بينما أشارت "ليفربول إيكو" إلى أن مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له. - ردود الفعل تضمنت انتقادات من مايكل أوين وكريس ساتون، ودعا ستان كوليمور إلى اجتماع لحسم مستقبل صلاح بين الالتزام أو الرحيل.

انتقدت صحف بريطانية نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح (33 عاماً)، بعدما شنّ هجوماً عنيفاً على النادي ومدربه الهولندي، أرني سلوت، عقب التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، أول من أمس السبت، وهي المباراة الثالثة على التوالي، التي يغيب فيها عن التشكيل الأساسي، مما دفعه إلى اتهام مسؤولي النادي بأنهم يريدون تحميله مسؤولية تراجع مستوى الفريق منذ بداية الموسم، ومحاولة التخلّص منه، ما أثار موجة واسعة من الجدل الإعلامي حول مستقبله مع "الريدز".

ووجهت الصحف انتقادات واضحة لصلاح، معتبرة أن ردة فعله، كانت أنانية وغير محترمة. ورأى موقع "ذي أثلتيك" الرياضي، أنّ صلاح لم يراعِ الظروف الصعبة، التي يمر بها ليفربول ومدربه سلوت، فاللاعب المصري، الغاضب من وضعيته الحالية مع "الريدز"، فتح بحسب المراسل جيمس بيرس "حرباً" مع مدربه، رغم اعتراف الأخير بأنّ غضب صلاح مفهوم بالنظر إلى أداء ليفربول هذا الموسم، والذي يُوصف بأنه محبط للغاية، بعد احتلال الفريق المركز الثامن في ترتيب البريمييرليغ بفارق عشر نقاط عن المتصدر أرسنال.

ومع ذلك، اعتبر "ذي أثلتيك" أنّ طريقة صلاح في التعبير عن استيائه بعد جلوسه على دكة البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، لم تكن مناسبة، معتبراً أنها زادت من السلبية، التي تكتنف النادي في هذه المرحلة الحساسة. وتساءل: "هل كان من الضروري أن يعرض صلاح مشاكله الشخصية علناً؟"، مشيراً إلى أن أسلوبه في التعبير عن الغضب قد يضرّ بالروح المعنوية للفريق، ويؤثر بالانسجام داخل غرفة الملابس، مما يزيد من تعقيد الوضع الذي يمرّ به ليفربول حالياً.

ولخصت صحيفة "ذا تلغراف" تصريحات صلاح بعنوان مباشر يشير إلى أن اللاعب متمركز على نفسه، و"مغرور بسبب إحباطه"، وأشارت إلى أنّ مهاجمة النادي والمدرب في هذه المرحلة الحساسة "تعد تصرفاً غريباً"، معتبرة أن تصريحات صلاح عقّدت الأمور أكثر، التي قد تُلحق الضرر بالنادي، علماً أنّ ليفربول جدّد عقد النجم المصري هذا العام براتب قياسي، ووضعه في مكانة مرموقة داخل أنفيلد، ما يجعل وصفه أنه "جرى رميه تحت الحافلة" "أمراً غير منطقي وغير مبرر"، وفق الصحيفة.

أما صحيفة ليفربول إيكو فتطرقت لمستقبل صلاح مع "الريدز"، وكتبت أن مباراة برايتون، السبت المقبل، قد تكون بالفعل آخر مباراة له مع ليفربول، علماً أنّ صاحب الـ33 عاماً سيشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح ربما يكون في طريقه لتوديع النادي، مشددة على أنه لم يعد يقدم المستوى المعتاد، وأنه لا يمكنه الادعاء بأن مستواه ما زال عند أفضل حالاته، داعية اللاعب إلى تقبّل حقيقة أنه لن يكون جزءاً من مستقبل ليفربول، في ظل الأزمة الحالية.

ومن جانبها، سلّطت صحيفة "ذا صن" الضوء على ردات الفعل الحادة على تصريحات صلاح، ونقلت تدوينة أسطورة ليفربول وإنكلترا السابق، مايكل أوين، الذي كتب: "يا صلاح، أتفهم شعورك، لقد حملت هذا الفريق لسنوات وفزت بكل شيء، لكن كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكنك أن تقول ما قلته علناً، ستذهب إلى كأس أفريقيا خلال أسبوع، كان عليك أن تتحمّل قليلاً وتعود، لنرى ما سيحدث".

أما اللاعب الإنكليزي السابق، كريس ساتون، فقد انتقد صلاح بشدة قائلاً: "تصرّف محرج من صلاح، وغير محترم لزملائه ومدربه، هو لا يختلف عن أي لاعب آخر، عندما تراجع مستواه، عليه تقبل الجلوس على الدكة، لكنه يعتقد أنه أكبر من ذلك للأسف". كما دعا المهاجم السابق لنادي ليفربول، ستان كوليمور، إلى حسم مستقبل صلاح سريعاً قائلاً: "الحل بسيط نسبياً، اجتماع بين المدرب واللاعب، المدرب يحدد ما يريد، اللاعب إما أن يلتزم وإما أن يطلب الرحيل، وإن أراد الرحيل، فليحدث ذلك بسرعة".