صلاح في لحظات عاطفية يلمّح إلى وجهته المقبلة.. هل يستمرّ في أوروبا؟

- محمد صلاح يختتم مسيرته مع ليفربول بعد تسعة مواسم مليئة بالإنجازات، معلناً عن انتقاله إلى تجربة احترافية جديدة بعيداً عن الدوري الإنجليزي. - تصريحات صلاح تشير إلى أنه لن يستمر في أوروبا، مع احتمالية انتقاله إلى الدوري الأمريكي أو السعودي، حيث يسعى ديفيد بيكهام لضمه إلى فريقه، بينما يراقب نادي الاتحاد السعودي تحركاته. - رغم اهتمام إنتر ميلان، يبدو أن صلاح يفضل الابتعاد عن الدوريات الأوروبية، مستعداً لخوض تحديات جديدة في أمريكا أو السعودية.

طوى المهاجم المصري، محمد صلاح (33 عاماً) صفحة تجربته مع نادي ليفربول الإنكليزي، وودّع جماهير فريقه بخوض آخر مباراة يوم الأحد في الأسبوع الأخير من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليفتح صفحة جديدة في تجربته الاحترافية التي ستحمله إلى فريق جديد، بعيداً عن الدوري الإنكليزي، بما أنه من شبه المستحيل مشاهدة اللاعب المصري يُدافع عن ألوان فريق آخر بعد كل الذي عاشه مع "الريدز" في المواسم الأخيرة.

وخلال ردّه على سؤال من شبكة سكاي سبورتس البريطانية، بشأن ما إن كان سيحضر مستقبلاً مباريات فريق ليفربول ويزور ملعب آنفيلد، ردّ النجم المصري: "لا أعتقد ذلك أنا لن أعود، مُستقبلاً سأكون بعيداً جداً عن هنا، أحب كل شيء هنا ولكن لن أعود، أنا أحب هذا المكان ولا يجب أن يفهم كلامي بشكل سيئ عندما أقول إنني لا أحب أن أعود". وهذه الإجابة القصيرة حملت في طيّاتها معطيات عن الوجهة المحتملة للنجم المصري بعد تسعة مواسم مع نادي ليفربول حصد خلالها كل التتويجات الممكنة.

وتصريح صلاح بأنه سيكون بعيداً جدا عن ليفربول، يعني منطقياً أنه لن يُواصل اللعب في أوروبا مستقبلاً، وبعد تجاربه مع بازل السويسري وتشلسي الإنكليزي وفيورنتينا ثم روما الإيطاليين وليفربول الإنكليزي، فإنه قد يختار الانتقال إلى الدوري الأميركي، بما أن عديد الأخبار أكدت أن ديفيد بيكهام يطمح إلى ضمّه إلى الفريق ليشكل ثنائياً قوياً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كرة عالمية أنفيلد يتهيأ لوداع أعظم نجومه.. محمد صلاح

كما أن خيار الانتقال إلى الدوري السعودي أصبح وارداً بشكل كبير، بما أن الفرق السعودية، وخاصة نادي الاتحاد تراقبه منذ فترة وسبق لها أن حاولت التعاقد معه، وهي قادرة على تقديم عرض مالي مميز إلى اللاعب بهدف إقناعه بخوض التجربة مع الفريق. ورغم أن صحفاً إيطالية أشارت إلى أن إنتر ميلان يفكر في تقديم عرض إلى النجم المصري، إلا أن كل ما عاشه محمد صلاح مع ليفربول يؤكد أنه ينوي الابتعاد عن الدوريات الأوروبية وخوض تجربة بعيداً في أميركا أو السعودية.