واصل النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً) فترة تراجعه الفني، بعدما فشل في هز الشباك مجدداً خلال قمة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي انتهت بتعثر جديد لحامل اللقب على ملعبه "أنفيلد"، بالهزيمة 1-2، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الأحد.

ولم ينجح صلاح في إنهاء صيامه التهديفي الذي استمر لعدة مباريات متتالية، إذ بدا بعيداً عن مستواه المعروف، واكتفى بمحاولات محدودة لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس البلجيكي سيني لامنس. وتشير إحصاءات الدوري الإنكليزي الحالية إلى أن أداء صلاح هو الأضعف له منذ انضمامه إلى النادي عام 2017، إذ سجل هدفين وقدّم تمريرتين في الدوري خلال 8 مواجهات هذا الموسم، وقلّت فعاليته الهجومية بشكل كبير. وفي ظل امتلاك الفريق مجموعة مهاجمين باهظي القيمة، لم يعد من الصعب تبرير غيابه عن التشكيلة الأساسية.

وجاءت بداية المباراة صادمة لليفربول، الذي تعرّض اليوم لهزيمته الثالثة في الدوري، بعدما تلقى هدفاً مبكراً هو الأسرع في تاريخ مواجهات الفريقين على ملعب أنفيلد، سجله المهاجم الكاميروني برايان مبويمو لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليصبح هذا الهدف أيضاً ثاني أسرع هدف يُسجَّل في تاريخ مواجهات العملاقين في الدوري الإنكليزي، منذ هدف الإنكليزي نيكي بات عام 1995.

ورغم محاولات ليفربول للعودة، إلا أنّ سوء اللمسة الأخيرة وسيناريو إهدار الفرص تكرّر من جديد، خصوصاً مع الهولندي كودي غاكبو الذي سدد ثلاث كرات في إطار المرمى، ليصبح أول لاعب من ليفربول يفعل ذلك في مباراة بالدوري منذ الأوروغوياني داروين نونيز أمام تشلسي عام 2024، قبل أن ينجح في تسجيل التعادل من الكرة الرابعة.

Bryan Mbeumo has been directly involved in more Premier League away goals than any other player in 2025 (11).



◉ 7 goals

◉ 4 assists



His first PL away goal for Manchester United comes at Anfield. ⚽️ pic.twitter.com/sWdMyM4XVG — Squawka (@Squawka) October 19, 2025

في المقابل، قدّم مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم أداءً منظماً وواقعياً، ليحقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه، هو الأول له على "أنفيلد" منذ عام 2016. وكان مبويمو نجم اللقاء بلا منازع، بعد أن واصل تألقه خارج الديار، رافعاً رصيده إلى 11 مساهمة مباشرة في الأهداف (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة) في عام 2025، بحسب إحصائيات منصة سكواكا، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنكليزي خارج ملعبه. بهذه النتيجة، تجمّد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة، وضعته في الترتيب التاسع.