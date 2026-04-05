صلاح في حالة فوضى وانهيار فني... أهدر انفراد وركلة جزاء

- محمد صلاح، نجم ليفربول، عاش مباراة كارثية ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أضاع فرصاً سهلة للتسجيل بعد إعلانه مغادرة النادي، مما أدى إلى انهيار فني واضح. - رغم توقعات الأداء الأفضل بعد إزالة الضغوط، ظهر صلاح بمستوى هزيل، حيث أضاع فرصة ذهبية للتسجيل في الشوط الأول، وأهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، مما زاد من الشكوك حول فقدانه لمسته السحرية. - صلاح بدا في حالة نفسية صعبة، حيث استمر في إهدار الفرص في المباريات الأخيرة، مما أثر سلباً على مشواره مع ليفربول وسرّع من قرار مغادرته.

عاش النجم المصري محمد صلاح (33 سنة) مباراة كارثية مع فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في قمة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، أمس السبت، وذلك بسبب حالة الفوضى التي ظهر بها على أرض الملعب والانهيار الفني الواضح، نظراً لإهداره فرصاً سهلة للتسجيل بعد أيام من إعلانه مغادرة الريدز رسمياً.

وكان من المتوقع أن يدخل النجم المصري محمد صلاح (33 سنة) بثقة وراحة أكبر على أرض الملعب بعد إزالة كل الضغوط عنه، إثر إعلانه مغادرة نادي ليفربول، إلا أنه ظهر بمستوى هزيل في مواجهة مانشستر سيتي، وسط فوضى كبيرة على أرض الملعب وانهيار فني واضح، لأن صلاح لم يعد الهداف المصري الذي عرفه الجميع منذ وصوله إلى منافسات البريمييرليغ قبل سنوات، وبات بعيد جداً عن مستواه المعهود وخصوصاً في المواجهات الكبيرة.

وحصل صلاح على فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الأول لنادي ليفربول في الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي؛ إذ استلم كرة خلف المدافعين ودخل منطقة الجزاء وأصبح منفرداً بالمرمى، ولكن بدلاً من أن يُسدد الكرة بقوة وسرعة نحو الشباك، تردد وتأخر في تسديدها، ليتدخل مدافع سيتي خوسانوف ويقطع الكرة من أمام المهاجم المصري، ليحرم صلاح فريقه من هدف التقدم الذي كان من شأنه أن يُغير شكل المواجهة تماماً.

ولم يكتفِ صلاح بهذا الإخفاق، بل حصل نادي ليفربول على ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد أن كانت النتيجة تقدم مانشستر سيتي برباعية نظيفة، فسدد صلاح ركلة الجزاء برعونة كبيرة وتصدى لها حارس سيتي، ليفشل الهداف المصري مجدداً في هز الشباك، ويدخل في حالة انهيار فني وشك كبير في أنه فقد لمساته السحرية المُميزة أمام المرمى. كما أن معظم الكرات التي استلمها المصري، أهدرها بسهولة، عبر تصرفات عشوائية وغير مسؤولة، إن كان عبر الركض بالكرة من دون تحقيق مراوغة ناجحة، أو التمريرات الخاطئة التي مررها نحو زملائه خلال المواجهة.

والتقطت كاميرات المواجهة وجه محمد صلاح وهو في حالة نفسية صعبة جداً، إذ كان في حزن شديد وحسرة على ضياع فرص سهلة لتسجيل الأهداف، وفقدانه حسه التهديفي الذي لطالما ميزه في كرة القدم الإنكليزية لسنوات، ولم تكن هذه المباراة الأولى التي يظهر فيها محمد صلاح بهذا المستوى المتواضع خلال مشاركته في المباريات الأخيرة لنادي الريدز، إذ استمر غيابه عن التهديف وأهدر الكثير من الفرص أمام المرمى، الأمر الذي عقّد مشواره مع ليفربول كثيراً، وربما سرّع هذا الهبوط في المستوى من اتخاذه قرار المغادرة.