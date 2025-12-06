- تتزايد الشائعات حول انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، حيث يسعى المسؤولون لإغرائه براتب ضخم وعرض مالي قياسي، في ظل تذبذب مستواه مع ليفربول وجلوسه على دكة البدلاء. - ترك صلاح باب المفاوضات مفتوحاً مع الدوري السعودي، مما يعزز احتمالية انتقاله، حيث يُعتبر وصوله أولوية لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، مع استعداد الأندية الكبرى لتقديم عقد قياسي. - سجل صلاح 190 هدفاً مع ليفربول، ويُعتبر من أبرز الهدافين في تاريخ النادي، رغم استبعاده مؤخراً من التشكيلة الأساسية، مما يثير التساؤلات حول مستقبله.

تجددت الشائعات حول انتقال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح (33 عاماً)، إلى الدوري السعودي لكرة القدم في الفترة المقبلة، بعدما عادت وتيرتها للارتفاع مجدداً، في ظل بحث مسؤولي الدوري العربي عن خليفة للأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، لقيادة المشروع الكروي الضخم. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه صلاح موسماً متذبذباً تحت قيادة المدرب الهولندي، آرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في آخر مباراتين لـ"الريدز".

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة تلغراف البريطانية، أمس الجمعة، فإن رابطة الدوري السعودي تستعد لفعل كل ما يلزم خلال "ميركاتو" الصيف المقبل، للتعاقد مع صلاح، قبل عام واحد من انتهاء عقده الممتد مع ليفربول حتى 2027، وأشارت إلى أن المسؤولين متفائلون للغاية هذه المرة بإقناع النجم المصري بالانضمام إلى المشروع، مستندين إلى خطة تقوم على إغرائه براتب ضخم، وتقديم عرض مالي قياسي للنادي الإنكليزي، يصعب رفضه في ظل الظروف الحالية.

وأضافت الصحيفة أن ما يجعل الصفقة محتملة أكثر من أي وقت مضى، أن صلاح ترك باب المفاوضات مفتوحاً مع مسؤولي الدوري السعودي قبل عامين، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة واضحة إلى أن خطوة الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى هناك قد تحدث في أي لحظة. وتؤكد المصادر أن الدوري السعودي مستعد لمنحه عقداً قياسياً، سواء عبر الاتحاد أو الهلال أو النصر أو أي نادٍ آخر، مع ترك الحرية للنجم المصري لاختيار وجهته، دون قيود أو شروط.

وترى "تلغراف"، في تقريرها، أن هوية النادي، الذي سيضم صلاح ليست جوهرية بقدر أهمية وصول اللاعب نفسه إلى الدوري السعودي، فالأولوية هناك إيجاد وجه جديد للمسابقة لتعويض رحيل رونالدو الذي ألمح مراراً إلى اقتراب نهاية مسيرته الاستثنائية، ومع تراجع المجموعة الأولى من نجوم المشروع الأول وبدء انتهاء عقودهم، بدأ الدوري السعودي التفكير في موجة جديدة من الأسماء الكبرى، خصوصاً مع استمرار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، ما يزيد من الإلحاح على التعاقد مع نجم عالمي بحجم ومكانة محمد صلاح.

وكان صلاح لفترة طويلة في صدارة قائمة أهداف الدوري السعودي، إذ كان انتقاله عام 2023 شبه محسوم بعد عرض نادي الاتحاد البالغ 150 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يرفض ليفربول الصفقة، كذلك دخل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في محادثات جادة مع مسؤولي الدوري السعودي بشأن انتقال حر في الصيف الماضي، قبل أن يوقّع عقداً جديداً يمتد حتى 2027.

وجدير بالذكر أن صلاح سجل 190 هدفاً مع ليفربول في "البريمييرليغ" منذ وصوله عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ النادي، ولا يتفوق عليه في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، سوى آلان شيرر وهاري كين وواين روني، وسجل هذا الموسم خمسة أهداف في مختلف المسابقات، بينما أكد المدرب سلوت أن اللاعب غير سعيد بجلوسه على دكة البدلاء، فيما شدد المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، على أن استبعاد صلاح، لأول مرة في مسيرته من التشكيلة الأساسية لمباراتين متتاليتين، يجب أن يكون تذكيراً أن مكان أي لاعب، مهما كان حجمه، ليس مضموناً داخل الفريق.