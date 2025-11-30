صلاح على الدكة لأول مرة منذ 2024 وباكيتا يعيد شكوك المراهنات في ليلة فوز ليفربول

30 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:21 (توقيت القدس)
صلاح على ملعب لندن، 30 نوفمبر 2025 (إيزي بولز/Getty)
- عاد ليفربول للانتصارات بفوز على ويستهام بفضل هدفي ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو، بينما أثار بقاء محمد صلاح على دكة البدلاء تساؤلات.
- مدرب ليفربول، أرني سلوت، برر عدم إشراك صلاح بتدوير اللاعبين للحفاظ على لياقتهم خلال جدول المباريات المزدحم.
- طرد البرازيلي لوكاس باكيتا بسبب احتجاجه العنيف أثار جدلاً حول تورطه في قضايا المراهنات، مما زاد من التساؤلات حول مستقبله وصلاح في الدوري الإنجليزي.

عاد نادي ليفربول إلى معانقة الفوز، بعد سلسلة نتائج سلبية في المباريات الأخيرة، ونجح المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك (26 عاماً)، في فكّ صيامه عن التهديف بتسجيله هدف التقدم الأول في شباك ويستهام، قبل أن يحرز الهولندي كودي خاكبو الهدف الثاني لـ "الريدز" في اللحظات الأخيرة، خلال مباراة الأسبوع الـ 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وواصل النجم المصري، محمد صلاح (33 عاماً) متابعة زملائه من دكة البدلاء، في مشهد لم يعشه طوال عام 2024، بينما أعاد نجم "الهامرز"، البرازيلي لوكاس باكيتا (28 عاماً)، الشكوك المحيطة بقضية تورّطه المحتمل في المراهنات بفعل تصرّفاته الغريبة.

وشهدت المباراة، التي احتضنها ملعب لندن أحداثاً كثيرة، أبرزها بقاء محمد صلاح على دكة البدلاء لأول مرة منذ شهر إبريل/ نيسان 2024، وفقاً لما نشرته مواقع مختصة في أخبار نادي ليفربول، اليوم الأحد، وأثار بقاء النجم المصري على الدكة التساؤلات، باعتباره اللاعب الأبرز في التشكيلة خلال المباريات الأخيرة، ولحاجة مدربه أرني سلوت إلى خدماته، في هذه الفترة الحرجة من الموسم.

وردّ سلوت على التساؤلات بعد المواجهة، لإنهاء الجدل وتوضيح قراره، خاصة أن الأمر يتعلق بمحمد صلاح، أبرز لاعبي ليفربول خلال السنوات الأخيرة، وقال المدرب الهولندي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "نمتلك العديد من اللاعبين المميزين، نحن نخوض أربع مباريات في عشرة أيام، ففي بعض الأحيان أضع أليكس (يقصد إيزاك) في الدكة، ومرات يبقى فيرتز احتياطياً، أمام اليوم هؤلاء اللاعبون الذين اخترتهم في التشكيلة الأساسية، دائماً ما أواجه صعوبات لاختيار الأسماء، وهذه ليست المرة الأولى التي أقع فيها بهذه الوضعية".

وأثار لوكاس باكيتا جدلاً واسعاً في الدوري الإنكليزي، بعدما فقد السيطرة على أعصابه في اللحظات الأخيرة من مواجهة ويستهام أمام ليفربول، فاحتجّ بعنف على الحكم ووجّه له إهانات مباشرة، لينال بطاقة حمراء بعد إصراره على الاحتجاج، ولم يهدأ له بال حتى طُرد من المباراة. وزاد المشهد من تعقيد وضعه، خاصة أنه كان في وقت قريب متهماً في قضايا المراهنات، بعد الاشتباه في تعمده الحصول على البطاقات، لكي يستفيد مقربوه من مداخيل المراهنات، قبل أن تتم تبرئته الصيف الماضي.

يحتاج المشجع إلى دفع عدة تكاليف من أجل متابعة كأس العرب (Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

1382 دولاراً أميركياً تكفي لحضور كأس العرب 2025

واختتم ليفربول ليلته بنتيجة تعيد بعض الهدوء إلى بيته، لكنها فتحت في الوقت نفسه أبواباً جديدة من الأسئلة، سواء بشأن وضع محمد صلاح، الذي وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ زمن طويل، أو حول مستقبل لوكاس باكيتا الذي عاد ليحيي الشكوك القديمة بتصرفات فجّرت الجدل من جديد. وبين فوز يعيد الثقة، وقرارات تثير التساؤلات، خرجت المواجهة بثنائية حملت طابعاً رياضياً خالصاً، وآخر لا يزال مفتوحاً على احتمالات كثيرة.

