صلاح ضمن قائمة الناخبين في رئاسيات الكاميرون.. ما القصة؟

أثار ظهور اسم نجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح (33 عاماً)، في قائمة الناخبين بالكاميرون موجة من الدهشة، بعدما تداولت وسائل إعلام صورة للمهاجم المصري ضمن سجلات أحد مكاتب التصويت، خلال الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس الأحد. وشكّل الخبر مفاجأة غريبة في مشهد سياسي يُعيد فيه الكاميرونيون انتخاب رئيسهم العجوز، بول بيا، لولاية ثامنة على التوالي.

وكشفت شبكة دويتشه فيله الألمانية القصة، التي تحوّلت سريعاً إلى مادة دسمة على مواقع التواصل، إذ أظهرت وثيقة رسمية من أحد مكاتب الاقتراع في مدينة نغاونديري، شمال إقليم أداماوا، أنّ اسم محمد صلاح مدرج ضمن قائمة الناخبين، لكن ببيانات لا تمت له بصلة. وجاء الاسم مسجّلاً على شكل Azert Qsdfg، وهي في الحقيقة الحروف الأولى من صفَّيْ لوحة مفاتيح فرنسية، ما أضفى على الحادثة طابعاً عبثياً أثار ضحك المتابعين واستغرابهم في الوقت نفسه.

وأوضح التحقيق أن الصورة المستخدمة هي فعلاً للنجم المصري، وأن الرقم التعريفي في السجل الانتخابي يعود إلى شخص وهمي يحمل تاريخ ميلاد مختلفاً تماماً عن صلاح. فبينما وُلد نجم ليفربول في 15 يونيو/ حزيران 1992، تشير البيانات المسجّلة إلى أنّ صاحب الاسم المزيّف وُلد في أغسطس/ آب 1985، كما أدرجت السلطات عنواناً لمدرسة عامة باسم "مارغول"، وهي مؤسسة لا يُعرف أن صلاح زارها يوماً أو عاش في محيطها.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على هشاشة النظام الانتخابي في الكاميرون، إذ يواصل بول بيا حكم البلاد منذ 42 عاماً، في حين لم يعرف 75% من المواطنين رئيساً غيره. ومع تجاوز عمره 92 عاماً، يستعد بيا لولاية جديدة، وسط انتقادات محلية ودولية تطالب بإصلاحات ديمقراطية حقيقية.

واستغل ناشطون القصة للسخرية من واقع بلادهم، فكتب أحدهم: "حتى محمد صلاح لم يسلم من دعاة التزوير"، بينما قال آخر: "ربما سيصوّت لصالح بيا دون أن يدري". ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام بأنّ تسجيل اسم اللاعب لن يؤثر على نتائج الانتخابات المنتظر إعلانها خلال أسبوعين. وأضفى وجود محمد صلاح في قائمة الناخبين لمسة من العبث على انتخابات توصف أصلاً بأنها محسومة سلفاً، حسب وصف مجلة سو فوت الفرنسية، أمس الأحد. وأظهر الخبر كيف يمكن لخطأ بسيط أو تلاعب ساخر أن يتحوّل إلى رمز لحالة من الجمود السياسي، إذ تبقى الكاميرون ساحة لا تنقصها المفاجآت، حتى لو جاءت من خارج حدودها.